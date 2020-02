publié le 28/02/2020 à 12:45

De sa grave maladie de la moelle osseuse en 2013, de sa greffe et de sa guérison, Mathias Malzieu avait déjà tiré un livre et un magnifique album concept avec son groupe Dionysos: Vampire en pyjama (2016). Mais une autre belle histoire avait germé dans sa tête pendant ces mois d'immobilisation, qu'il n'avait pas encore raconté et qu'il décline cette fois en trois supports: un livre (qui sera réédité le 5 mars), un album (dans les bacs ce vendredi) et un film, à voir en salles à partir du 11 mars. L'histoire d'Une sirène à Paris où comment, de nos jours, un chanteur au cœur brisé retrouve goût à l'amour auprès d'une femme poisson à la voix enchanteresse... À Stéphane Bern qui lui demande s'il ne serait pas atteint par une sorte de "boulimie", Mathias Malzieu confesse: "Mon côté hyperactif s'est joliment aggravé avec la maladie".

Plus question de perdre de temps donc pour cet artiste prolixe qui a toujours pensé l'aventure Une sirène à Paris comme un projet global. Il avait le film en tête dès l'écriture du roman et pour concrétiser son rêve s'est entouré d'un casting quatre étoiles: Marilyn Lima et Nicolas Duvauchelle dans le rôle des amoureux, Tchéky Karyo... et la star internationale Rossy de Palma ! L'égérie de Pedro Almodovar, celle que l'on surnomme "la Picassa", tient ici le rôle de la voisine bienveillante du chanteur blessé et de la narratrice du film. Un personnage prénommée "Rossy", car Mathias Malzieu n'imaginait personne d'autre dans ce rôle: "j'e l'ai écrit, dès le livre, en pensant à elle. Je l'ai appelée très vite, alors même que je n'avais pas encore de producteur, pour lui dire : 'c'est toi, c'est une version de toi-même'. J’ai pris un risque car son refus aurait été difficile à gérer. Mais le bonheur a été total."

Une sirène à Paris Crédit : Mathias Malzieu

"Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix…"



Une sirène à Paris, réalisé par Mathias Malzieu, avec Marilyn Lima, Nicolas Duvauchelle, Tcheky Karyo, Rossy de Palma. En salles le 11 mars 2020.

"Surprisier": le nouvel album de Dionysos

Une sirène à Paris, projet "global" dixit Mathias Malzieu, s'accompagne de la sortie du 9ème album du groupe Dionysos. Surprisier, en ventes dès ce vendredi 28 février, s'inspire en effet directement de l'histoire et de l'univers du film (dans lequel on entend la plupart des 13 titres de l'album). "Surprisier: ceux dont l’imagination est si puissante qu’elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début." Telle est la devise du nouvel album de Dionysos...

Surprisier Crédit : Dionysos

Le groupe Dionysos en tournée dans toute la France:

concerts Crédit : Dionysos

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Ce matin, Stéphane Bern est accompagné par : Luana Belmondo, Régis Mailhot et Patrice Carmouze !

La recette de la paella de Luana:



Pour 6 personnes:

600g de riz Bomba

6 cuisses de poulet (ou ailes)

600g de calamar

300g de moules

6 gambas

1 poivron vert et 1 poivron rouge

1 boite de tomate concassée (car ce n’est pas la saison)

1 oignon moyen

2 gousses d’ail

15 cl d’huile d’olive

1 c.a.s de paprika

0,20g de safran (poudre ou filaments)

2 c.a.c de curcuma en poudre

1,5 litres de bouillon de volaille en cube (certains utilisent aussi bouillon de poisson)

sel, poivre



Il faut tout d’abord préparer le bouillon et le réserver.

Puis découper les poivrons en fines lamelles, ciseler l’oignon, émincer l’ail.

Verser de l’huile dans la poêle à paella et faire dorer les morceaux de viandes (saler, poivrer)

Puis ajouter les gambas (1 à 2 mn et les retirer).

Faire revenir avec le poulet les poivrons, l’oignon et l’ail puis ajouter les calamars et la tomate concassée. Il faut bien gratter le fond de la poêle pour soulever les sucs.

A feu moyen ajouter du sel, poivre, paprika et curcuma.

Placer les moules dans le plat et verser le bouillon et le safran.

Dès que l’ébullition commence, verser le riz (cru !!) et bien le répartir.

Astuce : il faut éviter au maximum de remuer à partir de cette étape car sinon tout l’amidon du riz va se libérer ce qui va épaissir le bouillon et réduire le plat en bouillie (voir le bruler).

Rajouter les crevettes.

Au fur et à mesure de la cuisson, le riz va absorber progressivement tout le bouillon. Le plus difficile après c’est de réussir la cuisson du riz : il faut qu’il soit légèrement ferme, pas trop croquant mais pas pâteux non plus (du coup il faut le surveiller régulièrement).



Une fois cuite, laisser la paella reposer 10mn environ avant de la servir.