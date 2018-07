Racket" de Dominique Manotti est dans "C'est à lire"

publié le 29/04/2018 à 10:12

Je vous pose le décor : ORSTAM est une entreprise française, leader mondial sur le marché des turbines nucléaires. P.E est l’un de ses concurrents, Américain, très gros, très riche. Le gros veut manger le petit. Cela coûte 12 milliards d’euros, ça les vaut. Problème : le nucléaire, c’est de l’économie sensible. Les politiques doivent dire OUI, ils peuvent dire NON ou ne rien dire du tout, faute d’être informés. C’est la voie choisie par Carvoux, le patron d’ORSTAM, sur lequel les Ricains ont un puissant levier de pression. Il faut faire vite. Discrétion, corruption, chantage, efficacité. Violence au besoin, meurtre si nécessaire. Ça l’est.



Côté ministère, justice, douanes et flicaille : calme plat ; la voie est libre. Ou presque, car Noria Ghozali vient d’arriver au service des Renseignements Généraux de la Préfecture de Police de Paris. 45 ans, dont 25 de carrière. Dans ses attributions : les infractions économiques des grandes entreprises d’Île de France, dont ORSTAM. Elle n’y connaît rien. Ses deux adjoints la forment sur le tas. Ces trois-là deviennent les petits cailloux qui empêchent Mr Carvoux de marcher droit.

Bien. Maintenant, vous remplacez ORSTAM par Alstom et P.E par General Electric. Vous obtenez un passionnant vrai-faux roman économico-policier. Le style minimaliste de Dominique Manotti convient bien à cette histoire effarante, mais en grande partie réelle. Il n’y a qu’à lire les révélations du Canard Enchaîné cette semaine, pour s’en convaincre... Dément !

Racket de Dominique Manotti, vient de sortir dans la nouvelle collection Equinox, aux éditions les Arènes