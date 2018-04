publié le 01/04/2018 à 10:02

Les États Unis, l’Arabie Saoudite et Israël poussaient à la roue depuis des années. Leurs efforts ont payé. Désormais, presque partout dans le monde, des théocraties dirigent les nations.



La foi, chrétienne, musulmane ou juive est devenue obligatoire. Les athées sont emprisonnés et endoctrinés. Les citoyens sont devenus des fidèles. L’Inquisition est de retour. En France aussi, bien sûr. L’Évêque Perrin a la haute main sur l’Hexagone. Et elle est gantée de fer.

Boris Prévert, lui, est journaliste. 38 ans, pas croyant mais pas pour autant blasphème. Trop indépendant néanmoins pour ne pas être sur la longue liste des mécréants "à rééduquer". La fuite est une option raisonnable. Direction Lisbonne, capitale du très catholique Portugal où pourtant les mitres et les chasubles n’ont pas encore pris le pouvoir. Comme en 1940, s’entasse sur les quais du port une foule de fuyards, en route pour un ailleurs vivable.

Une formidable histoire

Sur la piste de Prévert et de ses trois compagnons de voyage, deux chasseurs : Gladys le Querrec, inspectrice du ministère de la Justice Divine ; et Abdelmalek Chaambi, tueur à gages de l’Evêque Perrin. Très bons professionnels tous les deux, mais pas animés des mêmes intentions. Suspense jusqu’au bout et dénouement sur les bords du Tage de cette formidable histoire, menée de main de maître par Tito Topin. Sur un thème pareil, difficile de ne pas tomber dans l’outrance ou le ridicule. Tito Topin y parvient et c’est un régal ; qui laisse tout de même un goût très acide, vu l’actualité du monde d’aujourd’hui.



L’Exil des mécréants, de Tito Topin, est sorti il y a un an, à la Manufacture de livres. Je l’avais ignoré. J’ai eu tort. Commandez le au besoin, vous ne le regretterez pas.

"L'Exil des mécréants", de Tito Topin Crédit : La Manufacture de livres

