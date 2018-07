C'est à lire : "Pour services rendus", de Iain Levison

publié le 15/04/2018 à 10:30

Billy Drake et Mike Fremantle. Deux troufions américains parmi tant d’autres, pris au piège de la jungle vietnamienne. Un seconde classe pas très futé et son sergent très aguerri. Nous sommes en mai 69, au nord de Saigon. Une embuscade Viet Cong tourne au carnage de civils. Drake se blesse lui-même avant d’être évacué. Pour lui, la guerre est finie.



Cinquante ans plus tard, Fremantle est shérif dans un bled du Michigan. Drake est sénateur du Nouveau Mexique, en campagne pour sa réélection. L’argument "blessé au combat au Vietnam", ça fait des voix. Son opposant affirme la stricte vérité : Billy Drake n’a jamais été touché par une balle ennemie.

Pour le faire taire, M. le Sénateur en appelle à son ancien sergent. Il lui achète son témoignage, faux bien entendu, 300.000 dollars pour "les œuvres de la police". Aller-retour en jet privé pour cinq minutes à la télévision. Fremantle est presque à la retraite et les études de sa fille coûtent cher. Il accepte. Et du coup, l’homme intègre met le pied sur la première marche de sa descente aux enfers.

Jusqu’à quelle profondeur ? Je vous laisse descendre avec lui au fil des 200 pages de ce nouveau et remarquable roman signé Iain Levison. Bien écrit, bien mené et 100% plausible. Ça s’appelle Pour services rendus ; et ça ne redore pas le blason des politiques, dans le cas présent américains. Gageons que les nôtres ne valent pas forcément mieux.

"Pour services rendus", de Iain Levison Crédit : Liana Levi

Pour services rendus, de Iain Levison, vient de paraître aux éditions Liana Levi.