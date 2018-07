publié le 22/04/2018 à 10:08

Jennifer Mehraz et Paul Reeves sont amis et voisins de palier. Leur adresse commune est l’une des plus belles de la ville : Park Avenue. Elle est mariée à un millionnaire d’origine iranienne, toujours en voyage d’affaires et jaloux comme un tigre. Lui est avocat, très fortuné et collectionneur compulsif des cartes anciennes de New-York.



Tout commence par une vente aux enchères au cours de laquelle et pour une somme déraisonnable, Paul achète la fabuleuse carte Valentine, datée de 1870. Au cours de cette même vente, Jennifer, qui l’a accompagné, disparaît au bras d’un costaud qui n’a pas dit un mot, mais semble très bien la connaître. Jusque-là, on reste dans le civilisé haut de gamme.

Cela ne va pas durer. Cela va même devenir carrément sauvage. D’abord, parce que la sublime et infidèle Jennifer n’est pas très discrète. Or, son riche époux a les moyens de tout savoir de son emploi du temps, même à distance. Ensuite, parce que Paul Reeves a l’idée saugrenue de s’attaquer au Graal des collectionneurs de cartes : la Stassen-Ratzer, la plus belle carte de New-York jamais réalisée. La plus rare aussi. Inestimable. Pour l’heure, elle pendouille au-dessus du lit d’un très riche mourant de Manhattan.



Avec ces deux ingrédients là, Colin Harrison nous prépare un plat très épicé dont il a le secret. Scénario original et divertissant, très bons dialogues… et New-York, bien entendu ! Personnage à part entière, sublimé par Colin Harrison depuis The Havana Room en 2005.

"Manhattan vertigo" est dans le "C'est à lire" Crédit : Belfond

Manhattan vertigo de Colin Harrison est paru aux éditions Belfond.