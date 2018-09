publié le 24/06/2018 à 09:05

Une semaine. Bernie Gunther, le meilleur commissaire de la police berlinoise n’a qu’une semaine pour trouver celui qui, au fusil à lunettes, a abattu l’ingénieur Karl Flex sur la terrasse du Berghof, le "nid d’aigle" de Hitler en Bavière. Nous sommes le 20 avril 1939 et le maître de l’Allemagne aura 50 ans. Il viendra se reposer quelques jours dans ce panorama qu’il adore. Pas question de lui gâcher le séjour en laissant un tueur et tireur d’élite en circulation.



Bernie Gunther débarque donc dans ce qu’on appelle "le territoire du Führer". En l’absence du dictateur, le maître des lieux s’appelle Martin Bormann. C’est une brute épaisse qui n’aime que les Nazis. Gunther n’est pas membre du Parti, ce qui est un mauvais point pour lui. En plus, il fume alors que c'est interdit chez Hitler. Et en plus, il a la plaisanterie facile. À cette époque-là en Allemagne, on pouvait finir à la guillotine. Mais par-dessus tout, Gunther est un vrai flic, curieux, indiscret, teigneux et accrocheur. Il devient donc très vite le gros caillou dans la chaussure des huiles nazies corrompues jusqu’au trognon et prêtes à tout pour assurer l’alimentation de leurs comptes en Suisse.

Que dire de plus ? Que Bleu de Prusse est un polar historique de très haute volée ? Je le dis. Que c'est un régal de lecture intelligente ? Je le dis. Que c'est malheureusement l’avant-dernière enquête de Bernie Gunther ? Je le dis. Que son immense auteur écossais Philip Kerr disparu trop à 62 ans au printemps dernier, nous manque déjà ? Je le dis. Que vous auriez tort de ne pas lire Bleu de Prusse cet été en vacances ? Je l’affirme.

"Bleu de Prusse" de Philip Kerr est dans "C'est à lire" Crédit : Éditions du Seuil

Bleu de Prusse de Philip Kerr, est paru aux éditions du Seuil