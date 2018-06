publié le 17/06/2018 à 09:05

C’est un personnage comme seule sans doute, l’Amérique peut en produire. Dans les années 50, sévissait réellement là-bas un certain docteur Walter Freeman, concepteur et réalisateur de la "lobotomie transorbitale". À l’aide d’un marteau, il enfonçait un pic à glace au coin des yeux de ses patients. Des dérangés du bulbe, certes, mais qui n’en demandaient pas tant. L’opération réalisée, ce sont des légumes. "Mais qui ont retrouvé la paix", bramait le Dr Freeman ! Et qui accessoirement ne dérangent plus l’ordre public.



En 1953, après 3.200 lobotomies, Freeman est enfin viré de l’hôpital psychiatrique, où il sévissait. Marteau et pic à glace en mains, le voilà parti sur les routes. Il emmène avec lui Edgar Ruiz, son dernier et fidèle patient lobotomisé, ex-trucideur de braves citoyens ; désormais en paix avec le monde et avec lui-même.

Les deux acolytes échouent à Burnwood, Oklahoma. Un trou dans le sable "avec beaucoup d’histoires, mais peu d’avenir". Au fond du trou, il y a également le jeune Durango, qui se balade pieds nus, avec une couronne d’épines sur la tête. C’est le nouveau messie, hurle son père. Et aussi la très jolie Scent, prostituée nubile qui bute les clients déplaisants et dont le Christ ressuscité est raide dingue. L’homme au pic à glace et le prédicateur fou se livrent une bataille acharnée pour capter les dollars des péquenauds de Burnwood. C’est la cour des miracles version Redneck. C’est truculent, hilarant et effroyable. C’est donc très recommandable.

"Les incurables" de Jon Bassoff est dans "C'est à lire" Crédit : Gallmeister

Les incurables de Jon Bassoff, est paru aux éditions Gallmeister