Hitler est bien mort en 1945 selon l'examen de ses dents

publié le 18/05/2018 à 22:14

"Les dents sont authentiques, il n'y a aucun doute possible. Notre étude prouve bien que Hitler est mort en 1945", a déclaré le professeur Philippe Charlier. Adolf Hitler est donc bien mort en 1945 à Berlin, sans doute sous l'effet du cyanure mais aussi d'une balle, selon des chercheurs français qui ont examiné des fragments de ses dents et d'un crâne du dictateur conservés à Moscou. Leur étude a été publiée vendredi 18 mai dans la revue scientifique European Journal of Internal Medicine.





L'analyse des prélèvements effectués sur la mauvaise dentition d'Hitler et ses nombreuses prothèses montre que les dépôts blancs sont bien du tartre, et qu'il n'y a pas de traces de fibres carnées (le dictateur était végétarien), selon la même source. Avec cette découverte, dont avait fait état fin mars un documentaire de France 2, "on peut arrêter toutes les théories conspirationnistes et 'survivantistes' sur Hitler. Il n'a pas fui en Argentine dans un sous-marin, il n'est pas dans une base cachée en Antarctique ou sur la face cachée de la Lune", ironise Philippe Charlier.

De nouveaux éléments sur les causes de la mort d'Hitler

En mars et juillet 2017, les services secrets (FSB) et les archives d'État russes ont autorisé l'équipe de chercheurs à examiner des ossements du dictateur, une première depuis 1946, selon le scientifique.

L'équipe française a pu étudier le fragment de crâne du Führer, qui présente un orifice à gauche vraisemblablement causé par le passage d'une balle. Mais les scientifiques n'ont pas été autorisés à effectuer des prélèvements sur ce fragment. En l'état, sa morphologie est "totalement comparable" à des radiographies du crâne d'Hitler qui datent d'un an avant sa mort, affirme le scientifique. Si cette étude conforte la version admise d'une mort d'Hitler le 30 avril 1945 dans son bunker berlinois, elle apporte de nouveaux éléments sur les causes de la mort, selon Philippe Charlier. "On ne savait pas très bien s'il avait utilisé une ampoule de cyanure pour se suicider ou s'il s'était tiré une balle dans la tête. C'est vraisemblablement les deux", affirme-t-il.



L'examen de la dentition n'a pas permis de relever la présence de poudre, ce qui exclut un tir de revolver dans la bouche, et fait plutôt penser à un tir dans le cou ou dans la tempe. Parallèlement, des dépôts bleuâtres observés sur les prothèses peuvent "vraisemblablement" être liés à une "réaction chimique entre le cyanure et le métal des prothèses", selon le chercheur.