publié le 03/06/2018 à 09:09

C’est une grande ville portuaire de l’Ouest. Comprenez le Havre. Avec son quartier à problèmes, comme partout. Ici, la cité des 800, pauvre et islamisée jusqu’à la garde. C’est là que vit et recrute le Combattant. Dans le civil, il est mécano au garage Manzoni, un bon ouvrier, qui ne porte pas la barbe, picole et fume comme tout un chacun. Mais pendant ses congés, il va s'entraîner pour le Califat, quelque part dans les sables.



Par ailleurs, il couche. Avec la "petite gauloise", une ado du lycée Charles Tillon, qui n’en a rien à faire de la religion. Elle le dit comme ça au Combattant : "D’accord pour tout foutre en l’air, mais ne me fatigue pas avec tes salades. Je ferai ce que tu diras. Tu as tes raisons pour faire du mal à ce monde-là, moi aussi. Toi c’est pour Allah, moi c’est parce que le monde est laid et qu’il ne m’intéresse pas". Après, tout s'enchaîne. Vite et fort. Très fort. Le premier mort tombe à la première page. C’est un flic. Il y en aura beaucoup d’autres d’ici la fin explosive de ce fulgurant roman de Jérôme Leroy.

La petite gauloise c’est une sorte de Que sais-je ? sur la gangrène islamiste dans notre bel hexagone. Un petit précis de l’action terroriste d’hier, d'aujourd’hui et de demain. Dans ces domaines, l’avenir n’est pas radieux. Avec en prime le style de Leroy, pas manchot dans le maniement de la langue de Molière. Et qui en plus a le bon goût de faire court, en ces temps de logorrhée généralisée.

"La petite gauloise" de Jérôme Leroy est dans "C'est à Lire" Crédit : Manufacture de Livres

La petite gauloise de Jérôme Leroy, est paru à la Manufacture de livres