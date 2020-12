Broadway : Rebecca Luker, actrice dans Mary Poppins, est décédée à 59 ans

Crédit : PAUL MAROTTA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

publié le 25/12/2020 à 02:41

C'est une bien triste nouvelle qu'a appris Broadway en cette fin d'année 2020. L'actrice et chanteuse Rebecca Luker est décédée mercredi 23 décembre à l'âge de 59 ans, selon son agent. Elle était atteinte de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Elle avait révélé sa maladie en février 2020 et promis "de se battre et d'aller de l'avant".



L'actrice avait tenu des rôles principaux dans plusieurs comédies musicales d'envergure comme Le Fantôme de l'Opéra ou Mary Poppins. Elle avait d'ailleurs été nominée trois fois pour les Tony awards, les récompenses théâtrales américaines décernées par l'American Theatre Wing. Sa dernière nomination remonte à 2007 où elle avait été listée pour son rôle de Winifred Banks dans Mary Poppins. Comme le rappelle Le Figaro, la chanteuse se produisait également dans des cabarets.

Après l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux. "Rebecca Luker était l'une des plus belles voix de Broadway et une personne adorable", a notamment réagi l'actrice américaine Bernadette Peters.