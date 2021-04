publié le 14/04/2021 à 11:25

Boulevard des Airs est de retour avec Loin des yeux, son cinquième album. Un projet hybride et assez malin. 24 morceaux. Plusieurs chansons inédites et des réinventions de leurs succès mais en duo... Illustration avec ce tube de 2018 : Je me dis que toi aussi, réenregistré avec Jérémy Frérot. Autre exemple. Boulevard des Airs ralentit la cadence d'Allez Reste mais Vianney est toujours là...

Comment cet album est-il né ? C'est la question que nous avons posée à Sylvain Duthu et Florent Dasque, les leaders de Boulevard des Airs. "Un album n'était pas du tout prévu. On était en pleine tournée, l'an dernier sur la scène à Toulouse. Orphelins de concerts et de public... On a pris la parole sur les réseaux sociaux et on a pas mal échangé avec des artistes par écrans interposés en reprenant les répertoires des uns les autres. C'était le point de départ...", expliquent-ils.

Ce disque est l'occasion d'un inventaire, Boulevard des Airs a pris le temps du confinement pour faire le point, ensemble. Il faut dire que ce collectif formé en 2004 dans un lycée de Tarbes a connu un succès tardif, passant des scènes du sud-ouest aux Zéniths de France. Le groupe raconte donc, dans les inédits, son parcours ou son rapport aux chansons... Beaucoup de morceaux sont parlés d'ailleurs et non chantés ce qui confère à l'ensemble une allure de conte musical.