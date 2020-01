publié le 28/01/2020 à 17:05

Le 15 janvier dernier, la prestigieuse collection des Cahiers de L'Herne a mis à l'honneur André Comte-Sponville en lui consacrant une monographie. Parmi les philosophes français contemporains, ce dernier a toujours occupé une place à part. Par la simplicité et l’élégance de son écriture, par son souci de clarté, il a su rendre la philosophie accessible à un large public.

Philosophe à part entière depuis plus de 30 ans, sorti des meilleures écoles, il a construit au cours des années une philosophie ambitieuse, forte et en particulier morale, à travers différents ouvrages et traités. C’est justement l’un d’entre eux, le Petit traité des grandes vertus, publié en 1995, qui lui a assuré une audience considérable dans le monde entier.

André Comte-Sponville occupe encore une place particulière par son souci de mettre la philosophie au cœur de la Cité et de la vie. Il nous rappelle qu'elle a d’abord été, sinon un "art de vivre", du moins un "choix de vie". Elle est également une certaine façon de penser. Que philosopher, c’est à la fois, "penser sa vie" et "vivre sa pensée". La grande majorité de ses lecteurs attendent de ses livres, non seulement une manne pour l’intelligence, mais une certaine "sagesse" sans "mystification ni lâcheté".

"L'Herne Comte-Sponville", la monographie consacrée au célèbre philosophe français

Cahier Comte-Sponville, dirigé par François L'Yvonnet, Editions de l'Herne, 272 pages, 33 euros.

Toujours aux éditions de L'Herne et en parallèle de ce "cahier", André Comte-Sponville publie également un court essai sur Alain, ce philosophe athée qui se passionnait pour les religions, intitulé J'ai cru que c'était un homme.

"J'ai cru que c'était un homme" d'André Comte-Sponville (L'Herne)

"C’est qu’il y voyait comme des miroirs, où l’humanité, qui les a produites, se projette et se reconnaît. Aussi en parle-t-il avec empathie et profondeur : je n’ai rien lu de plus beau sur les religions de la nature (Pan), de l’homme (Jupiter) ou de l’esprit (judaïsme, christianisme). Et rien de plus juste, sur la laïcité. Mais comment celui qui écrivait qu’ 'il n’est permis d’adorer que l’homme' put-il tomber – tout en se le reprochant – dans l’antisémitisme que révèle son Journal inédit ? C’est ce que j’ai voulu essayer de comprendre". André Comte-Sponville



J'ai cru que c'était un homme, Editions de l'Herne, 120 pages, 8 euros.

