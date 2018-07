publié le 31/03/2017 à 10:02

Abraham Poincheval est un artiste, et plus précisément, un performeur de l'extrême. Depuis 2000, il réalise des aventures jugées par certains surréalistes, par d'autres héroïques, comme hiberner dans un trou sous terre pendant une semaine, traverser les Alpes en poussant un cylindre mécanique lui servant à la fois de véhicule, d'habitat et de chambre noire, rester perché une semaine à 20 mètres du sol sur le parvis de la gare de Lyon, ou comme le 22 février dernier, s'enfermer 8 jours dans une pierre sculptée à sa taille, au Palais de Tokyo, à Paris. Quand il est sorti de la pierre, une centaine de visiteurs étaient là pour ovationner l'artiste.



"Il y a des moments de vertige très très forts, le monde bascule monstrueusement. C'est génial, c'est quand même du bonheur", avait confié Abraham Poincheval en sortant de son rocher, après quelques minutes groggy. Toutes les personnes présentes, ce jour-là au Palais de Tokyo étaient fascinées par cet homme frêle de 44 ans.

Un peu à l'écart de la foule se tenait un couple les yeux embués de larmes : les parents d'Abraham, Christian et Evelyne Poincheval, inquiets pour leur fils : "On se réveillait en pleine nuit. Ce n'est pas facile. C'est le plasticien du quatrième millénaire", avait confié son père. Et sa mère d'ajouter : "Cela fait partie des moments où il sculpte sa vie (...). C'est bien d'avoir un petit grain de folie dans sa vie !".

Abraham Poincheval est le seul artiste en France à faire des performances extrêmes. Depuis hier, il couve des œufs. Chose qui n’a jamais été faite dans un cadre artistique, en tout cas. Ensuite, c’est la démonstration que l’art, le vrai, ça part avant tout d’un désir, celui de l’artiste. On peut appeler ça une folie, mais il y a toujours une histoire derrière. Mais d’où vient ce désir de se transformer en poule, après avoir vécu 13 jours dans un ours empaillé ? "Avec l'ours, il y avait un début de lien à l'animalité, j'avais envie de poursuivre avec du vivant", explique-t-il.



C’est un spectacle : il est dans son nid, entouré de ses provisions de nourriture et d'eau. Vous pourrez même lui parler, éventuellement lui amener une vraie poule... Laissez libre cours à votre imagination. Et qui sait peut-être auriez vous la chance, de voir un poussin naître grâce à Abraham Poincheval. Lui pense déjà à sa prochaine expérience : il veut marcher sur les nuages. À ce niveau-là, on ne demande plus à quoi ça sert. On sourit. On applaudit.