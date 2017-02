publié le 22/02/2017 à 20:02

Après avoir habité dans un ours naturalisé pendant deux semaines ou remonté le Rhône dans une bouteille géante, Abraham Poincheval étoffe son CV avec une nouvelle performance détonante. Habitué des réalisations extrêmes dans lesquelles il s'implique corps et âme, l'artiste français vient de s'enfermer, ce mercredi 22 février, dans un rocher de douze tonnes au Palais de Tokyo, à Paris.



"Je suis sensible à l'idée de vivre au cœur des choses", explique ce père de deux jeunes enfants, qui s'engage selon ses dires dans "une sorte de voyage à l'intérieur de la pierre, une sorte de cristallisation ou de fossilisation". À 14h20, les deux moitiés de l'énorme bloc de pierre de Volvic (Puy-de-Dôme) ont été réunies, emprisonnant l'artiste vêtu d'un survêtement bleu marine dans une sorte de sarcophage en forme d'homme assis, adapté à sa silhouette.

Un voyage "mystique"

Le public qui viendra admirer le rocher au sous-sol du Palais de Tokyo pourra voir l'artiste dans son réduit, via une caméra infrarouge. En cas d'urgence, les deux parties du rocher peuvent être désolidarisées en quelques secondes grâce à un câble. À l'intérieur, l'installation est pour le moins sommaire. "Il y a de petites niches sur les côtés pour stocker l'eau, les toilettes...", décrit l'artiste de 44 ans, avant de prendre place sur un petit matelas rouge en position semi-assise, avec des briques de nourriture liquide, les livres qu'il emporte pour ce voyage "mystique", un appareil pour mesurer son pouls et un téléphone de secours. Abraham Poincheval n'entre pas dans les détails, mais il a suivi ces dernières semaines un régime de préparation pour ralentir son métabolisme et ainsi minimiser l'évacuation des fluides et déchets.

À quelques minutes de l'entrée d'#AbrahamPoincheval dans sa pierre... pic.twitter.com/WAWVfYnSAN — Palais de Tokyo (@PalaisdeTokyo) 22 février 2017

L'artiste couvera bientôt des œufs de poule

L'artiste n'en est pas à son premier enfermement. Il a déjà passé une semaine dans un trou sous une pierre d'une tonne et reconnaît volontiers la dimension spirituelle de ces défis. Abraham Poincheval a aussi éprouvé l'itinérance ou la transparence. Il a passé une semaine sur une plate-forme à 20 mètres au-dessus du sol devant la Gare de Lyon, traversé les Alpes-de-Haute-Provence en poussant un cylindre qui était à la fois un abri et un appareil photo. Il a aussi vécu deux semaines à l'intérieur d'un ours naturalisé et remonté le Rhône à bord d'une bouteille géante (6 m de long). Quand il sortira de sa pierre, il s'attend à une "journée de déprime" ou de "grands troubles intérieurs" qu'il a déjà expérimentés par le passé, sans jamais interrompre pour autant l'une de ses précédentes performances.



Une fois sorti de son rocher, l'artiste poursuivra son séjour au Palais de Tokyo pour un nouveau défi, "son premier travail avec du vivant" : le 29 mars, il entamera la couvaison d'une dizaines d’œufs de poule. 26 jours, impassible, sous une cape rigide en essayant de maintenir une température moyenne de 37 degrés, le tout filmé en vidéo 24 heures sur 24. Abraham Poincheval aura alors tout le loisir de réfléchir à son grand rêve, marcher sur les nuages. "Ce n'est pas encore au point", reconnaît-il toutefois.