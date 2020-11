Crise sanitaire : eBay, partenaire des TPE et PME françaises

publié le 19/11/2020 à 11:38

Le reconfinement national décidé par Emmanuel Macron le 28 octobre 2020, à l’aube des promotions du Black Friday et de la course effrénée aux cadeaux de fin d’année, a obligé plus de 200 000 commerces physiques à baisser leur rideau. Une situation « extrêmement dure » a reconnu le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lors d’une récente conférence de presse.

eBay aux côtés des nouveaux vendeurs

eBay, qui compte à ce jour 183 millions d’acheteurs à travers le monde, a décidé de venir en aide aux commerçants touchés par la crise sanitaire en mettant en place des mesures exceptionnelles. Ainsi, les nouveaux vendeurs qui décideront de rejoindre la plateforme pourront le faire sans frais et sans engagement. De plus, eBay leur permettra de vendre gratuitement pendant le Black Friday et Noël et s’engage à ne prélever aucune commission de vente ni aucun frais de boutiques pendant 3 mois[1].

Pour les vendeurs les moins à l’aise avec les outils digitaux (et plus généralement ceux qui en feront la demande), un service d’accompagnement gratuit par téléphone ouvert 5 jours sur 7 leur permettra de créer en quelques clics leur boutique. Des conseillers les guideront pas à pas dans leur expérience digitale et leur donneront les clefs du succès sur eBay. Enfin, les magasins physiques[2] recevront gratuitement un kit de vitrophanie « Toujours ouvert sur eBay » à coller sur leur vitrine, avec un QR code personnalisé et l’URL de leur boutique eBay renvoyant les clients potentiels vers la Boutique eBay de leur commerce. Lancé en avril 2019, ce programme permet aux commerçants d’être visible 24h/24 et 7j/7 par leurs clients locaux, mais aussi par 183 millions d’acheteurs eBay dans le monde.



Soutenez les commerçants français sur eBay.fr

Pour lutter contre la propagation du coronavirus et par souci « d’équité » avec les commerces de proximité, un décret publié au Journal officiel le 3 novembre interdit à la vente dans les grandes surfaces les produits dits« non-essentiels ». Il s’agit notamment des catégories culture, jouets et jeux, mode et accessoires, bijouterie et joaillerie, décoration, arts de la table, ameublement, et gros électroménager.



Sur ebay.fr, il est très facile de retrouver les vendeurs de chaque région à l’aide d’un filtre, ce qui permettra à ceux qui le souhaiteront de faire leurs courses de Noël ou profiter du Black Friday auprès d’entreprises locales. La liste est longue : eBay recense 26 000 vendeurs professionnels (dont 20 % possèdent une boutique physique) sur sa plateforme. Parmi eux, Chapitre, vendeur de livres dans La Sarthe, Vente Unique, vendeur de mobilier en Seine-Saint-Denis ou Mobil_Meubles, situé dans le Bas-Rhin. Mais aussi Made4Home ou Nouveaux Marchands, vendeurs d’articles de maison, jardin et animalerie dans les Bouches-du-Rhône, Electronic Star, spécialisé dans le petit électroménager et la maison dans le Bas-Rhin, 1001 Jouets, magasin de jouets à Paris, ID Market, vendeur d’articles de maison et jardin dans le Calvados... Et tant d’autres encore !



Cerise sur le gâteau, eBay offre un coupon de 5 € à utiliser parmi plus de 95 000 produits vendus par des commerçants français sur ebay.fr. Une opportunité unique de soutenir les petits commerçants français aux frais d’eBay !











[1] Voir conditions.



[2] Qui représentent environ 20% des 26 000 vendeurs français sur eBay.