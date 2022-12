Carrefour International Transition Food Award : Airwick (Groupe Reckitt) récompensée dans la catégorie Beauté et Maison

Le jeudi 8 décembre 2022 à Paris, Airwick a reçu le Prix International dans la catégorie « Beauté et maison », lors de la cérémonie de remise de prix des Carrefour International Transition Food Award, un concours qui récompense les marques jugées les plus responsables en matière de RSE par les clients.

Airwick (Groupe Reckitt) remporte la compétition grâce à un diffuseur fabriqué à partir d’ingrédients d’origine naturelle et sourcés de manière responsable, emballé sans plastique et un parfum sans phtalate, sans colorant ni acétone. Un prix qui vient saluer la performance des collaborateurs du département R&D qui ont travaillé sur ce projet pendant 5 ans, avec un impact positif sur des consommateurs toujours plus désireux d’utiliser des produits respectueux de l’environnement.

Comme le souligne Benoît Bucco, directeur Marketing chez Reckitt France, « nous sommes là pour apporter des solutions de durabilité au consommateur. »

Fort de ce prix qui scelle un partenariat fort avec Carrefour, le fabricant multiplie les initiatives et se mobilise pour accompagner ses consommateurs dans le changement de ses habitudes et améliorer ses produits.



