VIDÉO - Il filme une énorme fissure sur la plus haute montagne russe des États-Unis

C’est un peu notre cauchemar quand on monte dans un manège à sensations fortes, mais heureusement, l’histoire finit bien grâce à un visiteur très observateur !

En Caroline du Nord, à l'Est des États-Unis, un homme profitait de sa journée au parc d'attractions Carowinds, quand soudain, il a aperçu une grosse fissure dans le Fury 352, du nom de l'un des manèges.

La fente était située en haut d'un pilier qui soutient un looping. Il a alors tourné une vidéo, n'en croyant pas ses yeux. Les images, très impressionnantes, font le tour des réseaux sociaux.

On peut voir, quand le petit train passe à une vitesse folle, la fissure du pilier s’agrandir et bouger avant de revenir à sa place. Glaçant surtout quand on sait que ce n'est pas n’importe quel manège : c’est la plus haute, la plus rapide et la plus longue montagne russe d’Amérique du Nord !

Le visiteur a aussitôt prévenu la sécurité. Le parc d’attractions a fermé le manège pour une durée indéterminée, le temps des réparations.