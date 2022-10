Telehouse, un acteur majeur de la souveraineté numérique

« Aujourd’hui plus que jamais, la maîtrise de nos données et des flux d’informations qui les font transiter est un enjeu stratégique », prévient Sami Slim, PDG de Telehouse France, un hébergeur neutre de datacenters, qui existe depuis plus de 30 ans. Acteur incontournable lorsque l’on parle de datacenters, l’entreprise qui appartient au Groupe japonais KDDI prévoit un plan d’investissement d'un milliard d’euros sur cinq ans, en Europe, afin de doubler les capacités d’hébergement de ses sites européens et donc de renforcer la souveraineté numérique de l’UE. Dans le cadre de ce plan d’investissement, le campus de Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines (78), va se doter d’un nouveau datacenter, dont la construction va s’achever en octobre 2023.

Avec quatre sites en France, dont TH2 Paris-Voltaire qui fait transiter la moitié du trafic internet français, et une récente implantation à Marseille, hub de connectivité de classe mondiale grâce à ses 14 câbles sous-marins, qui relient l’Europe à l’Afrique, au Moyen-Orient et l’Asie du Sud ; Telehouse devient un acteur majeur de la souveraineté numérique française et européenne. « C’est en relocalisant les flux d’informations sur notre sol que l’on peut les maîtriser. Ainsi, ouvrir des datacenters en Europe et faciliter leur implantation via des investissements massifs permet de relocaliser le trafic et de voir nos données transiter par la France plutôt que par la Chine ou les États-Unis », explique Sami Slim. Telehouse est également implantée à Londres, avec le datacenter le plus connecté au monde, et à Francfort, étant ainsi présent sur l’autoroute européenne de l’information.

Des datacenters novateurs, alimentés par des énergies renouvelables

En plus d’être le leader mondial en termes de connectivité et l’un des leaders mondiaux des opérateurs de datacenters, Telehouse se veut précurseur sur les sujets écologiques. En effet, ces installations sont connues pour être énergivores, mais Telehouse s’engage à privilégier des datacenters de taille modeste, alimentés intégralement par des énergies renouvelables. « Nous faisons également appel aux meilleures technologies du marché pour réduire la consommation d’eau et d’électricité de nos groupes froids », ajoute Sami Slim. Ainsi, le nouveau datacenter de Magny-les-Hameaux aura un PUE (Power Usage Effectiveness, Indicateur d'efficacité énergétique, en français) inférieur à 1,3, ce qui est l’une des meilleures notes du marché.

Le plan d’investissement de Telehouse n’en est qu’à ses prémices, puisque l’entreprise cherche à accentuer sa présence dans les villes stratégiques du monde entier. Paris pourrait ainsi devenir la 2e ville la plus connectée au monde derrière Francfort, et devant Londres et Amsterdam, alors que Marseille pourrait continuer sa progression, après être passée de la 9e à la 7e place l’année dernière. La souveraineté numérique continue de s’affirmer, au rythme du développement européen de Telehouse.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info