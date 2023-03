Syzan : ESN et cabinet de conseil IT au services des projets digitaux de ses partenaires

Pur produit du système académique français, Maths Sup-Spé / école d’ingénieur, Sylvain Siva est le fondateur de l’entreprise Syzan. Après quelques années à travailler dans le secteur de l’informatique, en tant que consultant IT, il souhaite à son tour se lancer dans l'entrepreneuriat avec un angle différent des modèles classiques des ESN, convaincu qu’un modèle agile en capacité d’apprécier les sensibilités pour les libérer dans le bon dispositif pouvait être compatible avec rentabilité ou profit. Sa propre sensibilité lui a donné une certaine appétence en la matière. « Très vite, j’ai compris que les modèles industrialisés passaient à côté du potentiel énorme de certains profils dont les sensibilités (neurologiques, culturelles, familiales, religieuses, académiques…) ne rentraient pas forcément dans les cases. J’ai pris le pari de miser sur l’humain et une approche sur-mesure en adaptant le modèle de l’ESN qui reste un modèle non scalable qui, pour grossir, a besoin de recruter plus de femmes et d’hommes, avec leurs sensibilités et potentiels propres »

En prenant en compte la sensibilité des gens et des valeurs méritocratiques au-delà des compétences techniques ou fonctionnelles… Il crée spontanément Syzan en 2019 et commence son activité entouré de consultants experts dans le domaine Bancaire pour s'ouvrir aux autres secteurs. Cabinet de conseil IT, Syzan s’identifie comme une entreprise de référence et recrute des profils techniques (développeur, scrum master, BI Data…), fonctionnelles (Business Analyst, Product Owner, QA…) et managériaux (Chef de projet IT, PMO, Directeur de programme…), aux valeurs communes. Il prend le temps de les coacher et de les suivre tout au long de leur carrière. « On a commencé historiquement par accompagner les DSI du secteur bancaire et assurantiel, qui vont mettre les moyens financiers et technologiques mais avec une exigence plus pointue et complexe. Syzan a pu s’exprimer et faire la différence dans ces contextes par son approche »

Une ADN et une expertise de qualité

Grâce à son approche qualitative et son expérience, Syzan se démarque des autres cabinets de conseils en IT. En effet, l’entreprise propose une réelle expertise et cerne l’intégralité des datas autour du client pour lui apporter la solutions d’accompagnement la plus adaptées. Traité de manière sur-mesure, Syzan s’imprègne du modèle, de l’ADN, de la maturité et du mindset du client au-delà de son besoin IT « Ce que nous reconnaissent nos clients c’est notamment notre capacité à limiter le turn-over de leurs équipes.. On va répondre à leur besoin avec des consultants dont la personnalité et le mindset sont adaptées à leur organisation, contraintes et enjeux propres. » Syzan se développe naturellement par réseau en cohérence avec son ADN, à travers ses clients partenaires de confiance mais également à travers ses collaborateurs valorisés comme de réels partenaires. « On va rayonner assez naturellement autour de nos prestations en maintenant le niveau de confiance. que ce soit au niveau de nos engagements auprès de nos consultants collaborateurs, qu’au niveau de nos engagements clients partenaires»

L’implication des équipes offre de nombreuses opportunités d’évolution au sein même de l’entreprise. Syzan transmet un fort ADN et des valeurs qui séduisent un grand nombre de consultants. En effet, elle permet aussi aux consultants de se former et se coacher entre eux, pour que chacun se performe davantage. Collaboratif et humain, Syzan est plus qu’une entreprise, c’est une famille, une identité. Son large choix de services s'étend dans les domaines de la transformation numérique, du développement de logiciels, de la cybersécurité, de la gestion de données et de l'intelligence artificielle. Les clients entreprises viennent de différents secteurs tels que, la finance, la santé, l'énergie, l'industrie et le commerce de détail.

Pluridisciplinaire, sensible, humaine et transparente, Syzan se veut aussi à l’écoute des besoins de ses propres consultants. « On accompagne aussi les projets personnels de nos propres consultants, s’ils ont des projets cohérents avec notre ADN, alors on fait marcher nos équipes et notre modèle pour y adosser des projets qui peuvent être R&D, humanitaire, à impact écologique, sportif…. » Ainsi Syzan s’engage à continuer de respecter les sensibilités de chacun, les hommes, les femmes, les cultures, les passions et chacun partageant ses singularités sans jugement.



De plus, l’entreprise est aussi engagée dans des initiatives de responsabilité sociale et environnementale. En effet, Syzan s’engage à soutenir des projets éducatifs, à s’engager pour faciliter les démarches de recherche de logement et à réduire son impact environnemental.

