SPQR Conseil : au cœur de la gestion du secteur public et associatif

Les consultants se spécialisent dans la fourniture de services de conseil " augmentés ", combinant le conseil en stratégie multi-expertises avec une expertise de gestion directe. À ce jour, SPQR conseil génère plus de 4 millions de chiffres d'affaires. « SPQR conseil a connu une croissance importante, même pendant la pandémie de COVID-19, et nous prévoyons de doubler notre développement d'ici à 2026. » Les consultants de SPQR Conseil sont hautement qualifiés et possèdent une vaste expérience dans différentes thématiques et métiers, tels que la finance, la stratégie, l'innovation et la transformation digitale. Leurs compétences leur permettent d'appréhender de manière globale les défis et besoins de chacun des clients.

Depuis sa création, SPQR Conseil a travaillé sur plus de 900 missions pour le compte d’acteurs publics et associatifs. La satisfaction de ses clients, par une réponse adaptée, techniquement solide et opérationnellement acceptable et durable est sa priorité absolue. L'entreprise est fière de sa capacité à fournir des résultats concrets et mesurables. D’ailleurs, au-delà du conseil SPQR Conseil propose une équipe Delta dédiée au management de transition et à l’accompagnement de projets humainement complexes, qui garantit l’opérationnalisation des recommandations de conseil.



Un cabinet de conseil qui fait la différence

SPQR est structuré en cinq équipes thématiques spécialisées dans la restauration, les services médico-sociaux, les activités pour l'enfance et la jeunesse, les équipements culturels et sportifs, et l'économie circulaire. Elles sont complétées par quatre équipes métiers porteuses d’un savoir-faire en finance, organisation, modes de gestion et achat, audit et risques. Le troisième pilier, l’équipe Delta, est orienté vers les actions de management direct.

SPQR a aussi développé des applicatifs, inexistants sur le marché, dont le plus connu est le logiciel Palantor, dédié aux inspections sociales et médico-sociales.



En 2021, après 6 ans de développement, SPQR a lancé un plan de transformation/accélération avec l'ambition de doubler ses expertises/CA/compétences d’ici à 2026. Cette stratégie passe notamment par l'intégration de partenaires devenus proches comme les sociétés Citia et Tertialys. Elle passe aussi par un ambitieux plan de formation interne, l’Académia, qui propose un cycle de formation sur 3 ans pour assurer les compétences primaires et spécialisées de chaque consultant.

Ce développement propose des solutions globales adaptées aux besoins de chacun des clients tout en tenant compte des contraintes budgétaires, mais se fait aussi sans perdre la forte proximité que SPQR Conseil assure à ses clients. Cette proximité se démontre quotidiennement tant au niveau national, sur le territoire français, qu'en outre-mer (DOM-TOM) et à l'international.



Par cette palette qui va plus loin que le conseil, par sa réactivité et la posture de ses consultants, par sa capacité d’innovation, et par sa force d’opérationnalisation, SPQR est un partenaire de référence pour les acteurs publics et les associations.

https://spqr-conseil.fr/



