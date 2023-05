Rubichain : Former et accompagner les entreprises et artistes dans le monde du web3

Rubichain a décidé d'accompagner les Industries Culturelles et Créatives où de nombreuses entreprises et artistes se trouvent souvent dans leur propre bulle, sans avoir accès aux avantages du web 3. Grâce à ses formations en direct, avec des sessions individuelles en physique en comité restreint, l'entreprise a choisi de se démarquer de la tendance actuelle de la formation en ligne.

Son approche plus personnalisée et immersive séduit un grand nombre de partenaires. « Nos consultants sont basés à Montpellier, Toulouse, Bordeaux et en Guadeloupe. Ils offrent des accompagnements physiques dans une communauté de plus de 700 personnes à Montpellier notamment. » Elles sont adaptées à toutes les entreprises désireuses d'apprendre à intégrer le web 3 dans leur activité.







Une formation faite sur-mesure

Pour aider les entreprises à appréhender le monde du web 3, Rubichain positionne ses consultants en interne qui expliquent le fonctionnement de ces processus et répondent efficacement aux besoins spécifiques des clients.

Ils accompagnent également les entreprises dans leur projet web 3 avec un écosystème d’acteurs et de partenaires. Rubichain est convaincu que le web3 est l'avenir du monde digital et souhaite aider les gens à comprendre comment ils l'utilisent déjà, en leur offrant une formation adaptée à leurs besoins.

D’ici à la fin de l’année, Rubichain souhaiterait trouver son nouveau centre à Montpellier, ainsi que dans les villes où ses consultants sont positionnés. L'entreprise souhaite également organiser une série d’évènement pour démystifier le web 3 auprès du grand public.

Une entreprise à succès qui a pour ambition de devenir un acteur majeur dans la formation et l'accompagnement des entreprises et artistes dans le monde du web 3. Avec une équipe passionnée et compétente, l'entreprise est bien partie pour accomplir sa mission de rendre la blockchain accessible à tous.

https://www.rubichain.io/





L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info