Leads.fr : le CRM haut de gamme, au service des entrepreneurs de demain

Ayant développé un savoir-faire solide, Emmanuel a créé plusieurs groupes d'entreprises dans différents secteurs. Aujourd'hui, le groupe Devola compte 70 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. C’est donc en 2021, que Leads.fr, filiale du groupe Devola, a été créée par Emmanuel Namer et Antoine Sacco pour répondre efficacement à la demande croissante de prospection intentionnaliste.



Cette plateforme permet aux entreprises de gagner du temps et d'être plus efficaces dans la conversion de prospects, tout en améliorant la performance des commerciaux et les résultats de l'entreprise. Le processus commercial de Leads.fr repose sur trois objectifs : capter des prospects, les qualifier, échanger avec eux et, enfin, les convertir.

Un service sur mesure pour un développement commercial assuré

Pour ce faire, Leads.fr propose un CRM (Customer Relationship Management), un outil permettant d'échanger avec les clients et de gérer les données de manière centralisée. Cela permet aux entreprises d'augmenter leur productivité, leur rentabilité et leur visibilité. À ce jour, l’entreprise accompagne environ 1500 entrepreneurs issus de divers secteurs, tels que l'immobilier, la finance, l'automobile et l'habitat partout en France. La plateforme s'adresse aussi bien aux TPE qu'aux PME.



Pour faciliter la prise en main du CRM, Leads.fr propose des formations démo et des tutoriels gratuits pour aider les entrepreneurs à paramétrer l'outil. Le forfait proposé par Leads.fr, à 99 euros par mois, inclut l'intégralité des canaux et des outils technologiques et digitaux nécessaires aux entrepreneurs. Cela représente un compromis avantageux entre les fonctionnalités des outils éparpillés dans une entreprise, comme les sites web, les hébergeurs et les logiciels de marketing automatique, mais bien d’autres encore...

Une méthodologie d’accompagnement

Les 14 jours d'essai gratuit offerts par Leads.fr permettent également aux entrepreneurs de tester la plateforme en toute confiance. Leads.fr propose en outre une fonctionnalité "leads on demand", permettant aux entreprises de commander des prospects que les collaborateurs et Emmanuel Maner se chargent de trouver grâce à des campagnes de prospection.

L'objectif de Leads.fr est de se démocratiser et de remplacer les méthodes traditionnelles de prospection, comme le porte-à-porte, par des outils performants et accessibles à tous.

« Notre mission avec Leads.fr est de proposer enfin à chaque entreprise une solution facile et performante. » Pour des résultats concluants et optimaux, Leads.fr mise sur sa franchise et sa transparence auprès des clients.

Contact :

site : https://leads.fr/

Technolac, 18 Rue du Lac Saint-André,

73370 Le Bourget-du-Lac

téléphone : 01 86 26 00 10





