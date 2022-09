Le DevOps et Astrelya : une success story qui ne fait que commencer

En seulement quatre années, Astrelya prévoit un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en 2022. Ce fort démarrage s’explique par sa forte expertise en DevOps. Ce terme, issu de l’union des mots anglais development et operations, se définit par «une méthodologie et des outils qui permettent d’unir les développeurs de logiciels et les intégrateurs de ces logiciels», selon François-Xavier Pellet, co-fondateur d’Astrelya. Ce dernier poursuit : « Cette association apporte plus de fiabilité, plus de performance et plus de sécurité à une entreprise. Par exemple, une application chez un client bancaire mettait à jour 100 données à la minute pour ses clients. Le DevOps a permis de mettre en place des systèmes qui permettent de générer 1 000 mises à jour clients à la minute ».



Ainsi, suite à une première aventure entrepreneuriale à fort succès, François-Xavier Pellet et Laurent Dieudonné ont lancé Astrelya en 2018, avec une approche qui vise à être plus efficace dans la gestion des projets clients. La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans le DevOps, aujourd’hui basée à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, et à Genève, propose à ses clients de profiter de ses effectifs, afin de constituer des équipes spécialisées DevOps pour monter en compétences sur des sujets précis et gagner en performance.

Des environnements complexes, dans lequel le DevOps prend toute sa valeur



Forte de cette expertise de haute volée, la start-up française accompagne de grandes structures du CAC 40 et du SBF120, de grandes banques, de grands assureurs, des acteurs majeurs du e-commerce ou encore des entreprises du transport, comme la RATP ou la SNCF qui, même si elles sont très différentes, rencontrent des problématiques similaires. « Leurs systèmes d’information sont très variés, hétérogènes et complexes et c’est dans cet environnement que le DevOps prend toute sa valeur. On peut alors déléguer nos salariés chez nos clients, pour qu'ils intègrent des équipes en place afin d’intégrer des applications avec agilité et des outils pour automatiser de nombreux processus dans les équipes de développement informatique », explique François-Xavier. Grâce à ce professionnalisme et à des références prestigieuses, Astrelya connaît une forte croissance organique, puisque, quatre ans seulement après sa création, l’entreprise envisage de réaliser 25 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2022.

Les équipes de la start-up sont qualifiées de «jeunes, motivées et dynamiques» par leur président, alors que Astrelya cherche toujours à attirer de nombreux talents dans un marché numérique particulièrement tendu. Cette campagne de recrutement constante va permettre à la jeune société de conseil de continuer de développer ses activités DevOps, mais aussi ses activités liées au Cloud, grâce à ses partenariats avec des acteurs majeurs du secteur. La poursuite du développement international fait partie des projets, à commencer par le Benelux, l’Espagne et une diversification dans le domaine de la data l’ambition d’Astrelya est désormais de doubler son chiffre d’affaires d’ici deux ans, Une belle marge de progression pour cette start-up, au démarrage déjà hypersonique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info