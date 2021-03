Le 5 mars 2021, ne manquez pas la rencontre de Mercure et Jupiter

Crédit : AFP PHOTO / NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington

publié le 03/03/2021 à 12:01

La période est propice à l’observation de Mercure. Le vendredi 5 mars, la planète est en conjonction avec Jupiter. Saturne n’est pas très loin non plus, mais risque d’être difficile à apercevoir du fait de sa très faible hauteur sur l’horizon.

Le spectacle est à admirer environ une demi-heure avant le lever du soleil, si la météo le permet évidemment. Vous disposez de quelques minutes à peine pour réussir à saisir l’éclat de Mercure à côté de Jupiter. Les deux planètes seront visibles au-dessus de l'horizon est-sud-est, d'après Futura Sciences.



Des jumelles seront utiles pour observer le phénomène. La plus petite planète du Système solaire brille à 0,3° de la plus grande et son éclat est proche de zéro actuellement, cette réunion matinale est donc délicate à observer. En pratique, si l’atmosphère de votre site n’est pas parfaitement limpide, vos chances de repérer Mercure sans instrument sont minces, explique Le Monde.

C’est un équilibre subtil qui dépend des conditions de transparence sur chaque site et qui va permettre de voir la flamme mercurienne pendant une poignée de minutes au moment où elle se sera suffisamment élevée pour que son éclat vienne à bout de l’absorption atmosphérique et où la clarté croissante du fond du ciel permettra encore cette recherche.