Jacques Ittah crée Florence la fondation qui vient en aide aux jeunes dans le besoin

Cette aventure entrepreneuriale n'était que le début pour Jacques qui a ensuite fondé Florence, une association dédiée à sa mère, visant à perpétuer son héritage en aidant les jeunes défavorisés dans leur parcours professionnel et scolaire.

La fondation Florence, créée en 2023, est le fruit des ambitions de Jacques Ittah pour soutenir les jeunes issus de milieux défavorisés. Son objectif premier est de proposer un accompagnement politique pour ces jeunes, en orientant et soutenant leur cheminement vers l'enseignement supérieur. C'est dans cette optique que la fondation s'est associée à l'ESCP, avec comme but principal d'aider les étudiants à faire les bons choix en termes d'orientation et d'accès à l'éducation.

Cet engagement est soutenu par quatre piliers : les ressources financières, l'accompagnement par un mentor, l'apprentissage des codes culturels, et la facilitation de la recherche de stages. Les étudiants bénéficiant du soutien de Florence reçoivent un mentor, qui consacre deux heures par mois pour suivre leur parcours et répondre à leurs questions. Par ailleurs, Florence noue des partenariats avec des théâtres et des opéras pour enrichir le bagage culturel de ces étudiants. Florence négocie également des stages en aveugle pour le étudiants.





Une volonté de réunifier et élever les mentalités

Pour Jacques Ittah, l'inégalité dans les écoles est un problème majeur qui nécessite une attention particulière. En dépit de l'inertie étatique, il est déterminé à agir pour mettre fin à cette inégalité et donne aux jeunes la chance de développer leur propre culture et savoir. Aujourd'hui, la fondation Florence compte plus de 20 étudiants et prévoit d'en accueillir plus de 80 à la rentrée de septembre.



Dans l'avenir, Jacques Ittah envisage de renforcer son engagement en élargissant le rayonnement de Florence. Il souhaite établir davantage de partenariats à travers toute la France et aider chaque étudiant sans aucune forme de présélection ou de discrimination autres que ses moyens financiers. Son objectif ultime est de partager, d'aider, et de donner aux autres ce qu'il a eu la chance de recevoir dans sa vie.



Un avenir prometteur

En ce qui concerne les ambitions à venir, Jacques Ittah envisage d'élargir l'impact de la fondation Florence. Il cherche activement de nouveaux mentors et partenaires pour offrir une vision d'avenir à ces jeunes en demande. Son ambition ne s'arrête pas aux frontières françaises, il envisage également d'ouvrir des opportunités à l'étranger et de permettre aux étudiants de bénéficier de stages de haute qualité dans divers domaines professionnels.

Jacques Ittah est un exemple éloquent de réussite entrepreneuriale. En créant la fondation Florence, il utilise son influence et son expérience pour soutenir la prochaine génération. En aidant les jeunes défavorisés à surmonter les obstacles à l'éducation et en leur donnant accès à des ressources culturelles et professionnelles, il incarne l'esprit du don, du partage et de l'engagement envers une cause noble et d'importance capitale.













