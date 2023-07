Groupe Barkene : Révolutionner la sécurité avec une expertise inégalée

L'histoire de Barkene commence il y a plusieurs années, lorsque Richard Weihart, un jeune quadragénaire au parcours atypique et formateur, se lance dans le monde de la finance. En 2012, il décide de changer de voie et poursuit un MBA, ce qui l'amène à intégrer la société United Technologies. Fort de son appétence pour les affaires, Richard occupe un rôle clé au sein du pôle fusions acquisitions, où il développe une solide connaissance du marché. Il réalise alors que le domaine de la sécurité manque d’une gouvernance et de compétences adéquates.

En 2018, animé par sa volonté de consolider la sécurité du marché, Richard décide de fonder Barkene en collaboration avec deux autres partenaires. Après de longs mois de processus et de réflexion au sein de l'équipe des créateurs, Barkene voit le jour. Depuis, l'entreprise a connu une ascension remarquable, comptant désormais près de 700 collaborateurs, tout en gardant à l'esprit son objectif premier : consolider le marché et offrir un service de qualité et d'expertise dans chaque domaine de la sécurité des biens et des personnes.

Des solutions haut de gamme

Barkene est devenu en quelques années un spécialiste incontournable des systèmes de solutions de sécurité. Chaque jour, l'entreprise répond à des appels d'offres de toutes sortes, démontrant ainsi son expertise dans tous les secteurs. Avec une équipe composée d'experts spécialisés dans différents domaines, chacun travaillant sur une branche spécifique, Barkene offre une gamme complète de services de sécurité. Que ce soit pour la protection physique, la télésurveillance ou la sécurité incendie, Barkene propose des services d'installation, de maintenance et de dépannage sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Rien n'est laissé au hasard, et l'entreprise veille au bon fonctionnement de tous les processus de sécurité, de la conception au Service Après Ventes en passant par l'installation des systèmes.

Le groupe Barkene ambitionne de se positionner à la pointe de la numérisation de son organisation. En investissant dans la transformation numérique, Barkene vise désormais à entièrement digitaliser ses filiales. En interne, l'entreprise a développé un système ERP complexe qui permet de suivre toutes les entreprises intégrées dans le groupe, répondant ainsi à la complexité de leur structure et à tous leurs besoins. Ce déploiement leur offre une meilleure compréhension de l'activité de l'entreprise et une gestion plus efficace, centralisée et mieux contrôlée. Ce système a aussi pour but d’harmoniser les processus et créer un langage commun afin de fédérer les filiales autour d’un modèle opérationnel performant.

De plus, Barkene a fait le choix audacieux de doter cet ERP d’un périmètre fonctionnel large dans le but d’en faire la colonne vertébrale de leur processus d’intégration post acquisitions.

Un avenir prometteur, au service des clients

"Barkene", qui signifie "écorce" ou "enveloppe", concentre une synergie de savoir-faire, de professionnalisme et de maîtrise qui caractérise l'entreprise. Les membres actifs de Barkene fournissent un suivi constant et fiable à leurs clients. Chaque solution est personnalisée selon les besoins spécifiques de chaque client, et toutes les installations et les travaux sur site sont effectués avec soin et précision. De plus, Barkene offre un service de maintenance pour assurer le bon fonctionnement des systèmes de sécurité. Pour la télésurveillance, un service est disponible 24 heures sur 24, avec la possibilité de souscrire à un abonnement.













En termes d'objectifs, le groupe Barkene vise à dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et à maintenir une approche de proximité, sérieux et agile afin de consolider sa cohésion en tant que groupe. En pleine expansion, l'entreprise est en phase de recrutement intensive, à la recherche de nouveaux collaborateurs pour renforcer ses équipes. Barkene envisage également la mise en place d'une académie interne afin de former ses propres experts et de répondre à une demande croissante en expertise diversifiée. Cette démarche permettrait de former en continu les experts actuels tout en préparant les futurs talents.

Le Groupe Barkene se positionne donc comme un leader incontesté dans le domaine des solutions de sécurité, offrant une expertise de pointe dans chaque domaine de sécurisation. Avec son approche personnalisée, son engagement envers la numérisation et son ambition de croissance, Barkene est prêt à relever les défis actuels et futurs de l'industrie de la sécurité.

https://barkene.fr/