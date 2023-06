L’association d’assurés AGIPI a été fondée par un médecin et un architecte, pour mieux protéger les indépendants et soutient désormais l'entrepreneuriat féminin. Avec 52 % de femmes parmi ses adhérents, AGIPI est particulièrement à l'écoute de leurs besoins et s'est engagée à soutenir les adhérentes dans leurs efforts pour créer et développer leurs propres entreprises.

Fondée il y a 20 ans, Femmes Business Angels est la première organisation de femmes investisseuses en France. Ce réseau rassemble près de 200 femmes de tous horizons professionnels et de tous âges, partageant une même passion : investir personnellement dans des start-ups. Depuis sa création, Femmes Business Angels a investi plus de 10 millions d'euros et a aidé à lancer plus de 200 start-ups.

AGIPI et Femmes Business Angels ont décidé d'unir leurs forces. Ensemble, elles ont lancé les forums Windays en région (Marseille Bordeaux et Caen), destinés à sensibiliser le grand public, les adhérents AGIPI et les agents d’assurance sur le rôle des business angels et à encourager davantage de femmes à entreprendre.

Un pas vers l'avenir de l'investissement féminin

La prise de conscience du potentiel de l'investissement féminin a amené ces deux organisations à s’associer. Ensemble, AGIPI et Femmes Business Angels ont développé, en 2023, la dimension régionale du Winday, l'événement créé par FBA il y a six ans, un événement conçu pour sensibiliser le public sur le rôle des femmes business angels et encourager davantage de femmes à investir. AGIPI, pionnier du soutien à la finance durable, a renforcé cet engagement en créant le prix Agipi Mondes Durable, pour valoriser les start-up engagées.

Cette alliance a permis de réaliser trois forums Winday depuis le début de l'année, réunissant un public concerné par ces problématiques. Ces événements ont eu un impact significatif sur l'écosystème local, réunissant des acteurs majeurs tels que la French Tech ou la BPI. Ils permettent également d’orienter les pouvoirs publics pour mieux financer l'entrepreneuriat féminin, en tenant compte de l'impact qu'il génère.

L'avenir de l'investissement féminin : Des perspectives prometteuses

L'initiative commune d’AGIPI et Femmes Business Angels ne se limite pas à la promotion de l'investissement féminin. Elles s'engagent également à contribuer à l'économie nationale et régionale et à soutenir les start-ups innovantes. Le prix Agipi Monde Durable illustre parfaitement cette ambition. Lors de la dernière édition, trois start-ups dans le secteur de la santé et du soin ont été récompensées : AMKbiotech dirigée par Aida Meghraoui, Purenat dirigée par Manon Vaillant, et Arterya dirigée par Lucile Derly.

Ce partenariat florissant entre AGIPI et Femmes Business Angels est un signe encourageant pour l'avenir de l'investissement et de l’entrepreneuriat au féminin en France. En valorisant des entrepreneures et des investisseuses, les deux partenaires travaillent activement à renforcer l'autonomie financière et professionnelle des femmes et à favoriser le développement d’une économie plus durable. La réussite de leur collaboration laisse présager de nombreuses autres initiatives positives à venir.



















