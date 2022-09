Eres, les solutions d'épargne performantes et adaptées

Promulguée en 2019, la loi PACTE a eu pour objectif de repenser la place des entreprises dans la société, en mettant notamment l’accent sur l’épargne salariale avec le fameux PER (Plan Épargne Retraite). Hyper-spécialiste des solutions d'épargnes salariales, d'épargne-retraite et d’actionnariat salarié depuis 2005, Eres connaît donc un fort essor depuis trois ans, puisque l’entreprise constate une croissance de 20 à 30 % chaque année et gère plus de cinq milliards d’euros d’épargne longue. « Nos clients sont essentiellement des grands Groupes du CAC40 ou du SBF120, qui font appel à nos capacités d'ingénierie et à nos conseils. On accompagne aussi des plus petites entreprises et des particuliers souscripteurs de PER individuels via notre réseau de 6 000 partenaires, formés à nos expertises et nos produits », précise Mathieu Chauvin, président d’Eres.

Spécialisée dans les produits de l’épargne longue, de l’épargne salariale et de l’épargne-retraite, Eres accompagne les salariés à préparer leur avenir. En plus de ses capacités d’ingénierie, le conseil fait partie intégrante des valeurs de l’entreprise. « La première des choses, c’est de bien comprendre les dispositifs d’épargne que son employeur met à sa disposition qui peuvent être très intéressants. Il faut aussi intégrer à sa stratégie sa fiscalité personnelle et faire appel à des leviers fiscaux. La diversification de ses placements est également un élément important », estime Mathieu Chauvin. Adopter une réflexion globale qui couvre l’épargne individuelle, l’épargne salariale, l’immobilier et la fiscalité permet donc d’épargner intelligemment.

Un accompagnement au plus près des besoins des clients

Pour accompagner ses clients et leurs salariés dans la construction de leur stratégie d’épargne, Eres organise des séances d’information en entreprise, réalisées par ses conseillers en gestion de patrimoine. Une fois cette première sensibilisation effectuée, des rendez-vous individuels sont organisés qui permettent de réaliser un bilan complet de sa situation et de mettre au point une stratégie d’épargne adaptée. Toujours en quête d’innovation, Eres a lancé cet été le premier coach en épargne, pour offrir un premier niveau d’information et d’analyse grâce à des robots-conseillers. « C’est une porte d’entrée vers un spécialiste, cette fois humain, qui va pouvoir répondre aux questions plus spécifiques », ajoute le président de l’entreprise.



Cette association entre Fintech, accompagnement de proximité et hyperspécialisation offre à Eres un positionnement unique sur le marché de l’épargne, qui va s’étoffer prochainement avec une offre complète d’épargne immobilière (SCPI, SCI, Crowdfunding immobilier, Club deals, etc.). Eres développe l’articulation entre les produits collectifs d’entreprise et les enjeux d’épargne individuelle, afin de prendre en compte l’ensemble des composantes de l’épargne.



