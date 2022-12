L'horoscope du vendredi 9 décembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vos humeurs changeront d'heure en heure, probablement parce qu'il se passera beaucoup de choses au cours de cette journée. Des choses agréables, amusantes la plupart du temps, sauf peut-être pour le 1er décan : vous pourriez entendre des propos désagréables ! Il vous semblera qu'on ne vous parle pas avec respect ou qu'on vous donne des ordres, ce que vous détestez.

Taureau

L'un de vos proches, un enfant peut-être, aura besoin de vos conseils et vous en avez toujours de très bons en réserve. De plus, vous serez vraiment content de pouvoir aider, de vous sentir utile. D'ailleurs, vous sentirez que vos propos font mouche, surtout né en avril. Né autour du 11 mai, vous en aurez bientôt fini avec Saturne et les restrictions ou les renoncements qu'elle vous impose.

Gémeaux

La Lune, en Cancer aujourd'hui, a la réputation d'être capricieuse et elle occupe votre secteur des biens et des acquisitions. Essayez de ne rien acheter de totalement inutile, un gadget amusant mais sans grand intérêt, ni pour vous ni en tant que cadeau de Noël ! Acceptez qu'on vous guide vers ce qui sera vraiment utile ou qui fera plaisir à quelqu'un de votre entourage.

Cancer

De passage chez vous, la Lune se fâche (quelques heures) avec Mercure et si vous êtes du 1er décan, une discussion risque de vous perturber légèrement. Peut-être parce qu'on vous tiendra un langage très ferme, très rigoureux et que vous aurez l'impression d'être un enfant qu'on gronde. Et, évidemment, cela ne vous mettra pas de bonne humeur. 2e décan, quelque chose, quelqu'un vous fatigue ?

Lion

Vos intuitions, vos impressions, vos sensations se feront davantage sentir aujourd'hui... Vous serez en alerte, peut-être parce que vous aurez reçu un signal d'un de vos proches, quelque chose que vous aurez perçu et qui peut vous inquiéter ? Mais demandez-vous si ce que vous ressentez n'est pas la fruit d'une imagination très en forme…

Vierge

La dissonance entre le Soleil et Mars est en train de se défaire, cela fait plusieurs jours que le 2ème décan la subit et doit donc gérer les humeurs d'un membre de la famille ou d'un supérieur au boulot. Si vous en êtes, vous êtes tout à fait capable de supporter la situation, mais vous ne pourrez pas vous empêcher de faire la morale à la personne en question… Il/elle en a peut-être besoin !

Balance

De nouveau, cette sensation d'avoir tout sur le dos, d'être responsable du bien-être et même des humeurs de vos proches. Et vous faites des efforts pour sourire ou faire sourire... Avec de bons résultats en période Sagittaire, surtout si vous prenez les choses avec humour et que vous demandez aux autres d'être un peu plus responsables d'eux-mêmes. Mais vous les avez mal habitués !

Scorpion

Votre imagination sera très stimulée par l'approche des fêtes et par l'espoir que cela va vous changer les idées. Vous en avez grand besoin, surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne (3e décan à présent). Prendre de la distance vous aidera, vous en êtes convaincu. Certes, vous avez raison mais il ne faut pas que ce soit une fuite devant l'obstacle…

Sagittaire

La Lune est dominante aujourd'hui puisqu'elle est dans son signe, le Cancer. Attendez-vous à des émotions fortes, qui apparaîtront et disparaîtront mystérieusement. Des situations vous toucheront beaucoup, d'autres pas du tout. En fait, par moments vous vous contrôlerez parfaitement et à d'autres vous n'arriverez pas à vous canaliser. Cela ne durera pas.

Capricorne

Vous, ce sont les humeurs changeantes de vos proches qui vous contrarieront aujourd'hui. Alors que vous auriez besoin d'une harmonie, peut-être même d'obtenir un accord (plan personnel ou professionnel), l'attitude de votre ou vos interlocuteurs vous enverra des messages tellement brouillés que vous ne saurez pas quoi penser. Mais vous retrouverez vite vos esprits !

Verseau

Vous aurez du mal à vous concentrer sur ce que vous faites, vous vous sentirez trop concerné par les bruits du monde extérieur, c'est-à-dire les infos, les humeurs de vos proches, surtout celles de vos collègues ou collaborateurs si vous travaillez, ou de vos proches si vous êtes à la maison. Essayez de vous en protéger, sans pour autant vous entourer d'une trop épaisse carapace.

Poissons

On ne manquera pas de vous complimenter, de vous flatter, mais cela viendra d'une personne en qui vous n'avez pas une grande confiance. En conséquence, vous douterez de ses propos qui, selon vous, pourraient être faux ou manipulateurs (1er décan). 2e décan, la dissonance de Mars est toujours là, moins forte, mais un conflit familial n'est probablement pas réglé.

