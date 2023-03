L'horoscope du mercredi 14 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est probablement dans le domaine de l'argent que l'aspect d'Uranus, activé aujourd'hui, produit ses effets. Vous n'avez pas de rentrées régulières pour certains et cela crée en vous une insécurité que vous ne ressentiez pas auparavant. Cela a commencé en 2017-18 pour le 1er décan et actuellement c'est le 2e décan qui est aux prises avec Uranus. En 2023 (avril) ce sera au tour du 3ème.

Taureau

Chez vous, la Lune réveille Uranus aujourd'hui et même si celle-ci rétrograde, vous vous sentez un peu balloté par la vie. Vous aimeriez bien pouvoir vous projeter dans une situation plus sécurisante, que ce soit sur le plan amoureux ou matériel, mais vous n'y parvenez pas. Au mieux, vous faites l'autruche pour ne pas être trop perturbé (2e décan surtout). Un problème immobilier ?

Gémeaux

Vous êtes le témoin de changements qui peuvent être remuants. Ceux que notre société est en train de vivre vous touchent car la parole ou les écrits de certains spécialistes ont une influence sur vous. Mais il se peut aussi que des changements personnels vous déstabilisent : les idées, les croyances qui étaient les vôtres sont peut-être en train d'évoluer par la force des choses.

Cancer

Chez vous, le changement est en marche ! Le 1er décan l'expérimente déjà depuis 2018, et en ce moment c'est le 2e qui prend ou pense prendre sa liberté en montant sa petite entreprise. Ou en travaillant de manière différente, avec plus de liberté à la clé. Mais le 3e décan n'est pas oublié, ce sera son tour à partir d'avril 2023, mais vous avez déjà ressenti ce vent de renouveau cette année.

Lion

Vous aussi, vous êtes sensible aux changements de société auxquels nous sommes tous confrontés et cela vous touche personnellement : votre entreprise a peut-être changé de dirigeants, ou a une nouvelle façon de manager ses troupes qui ne vous plaît pas. 1er décan, c'est terminé, c'est au tour du 2e décan cette année, et cela commencera pour le 3e en mars-avril 2023.

Vierge

C'est une journée intéressante, où vous aurez l'impression de sortir de la routine, de ne pas faire toujours la même chose. Il est possible aussi que vous vous sentiez soudain plus libre d'agir ou de penser, un schéma étant en train d'évoluer. Celui qui maintient en vous des certitudes qui ne sont basées que sur les principes de l'éducation que vous avez reçue.

Balance

Vous pourriez avoir une petite surprise aujourd'hui ! Une rentrée d'argent inattendue ou alors une proposition de boulot qui, à terme, vous rapportera. Quoi qu'il en soit, vous serez content, notamment né début octobre. Mais les autres ne seront pas à plaindre... Cela dit, regardez votre signe ascendant il est peut-être sensible à la dissonance Vénus/Mars (dispute).

Scorpion

Un partenaire, affectif ou professionnel, vous rappellera qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et qu'à tout moment, ce qui était solidement établi peut se trouver bouleversé. Certains d'entre vous voient leur vie amoureuse passer par des hauts et des bas, et ils craignent une rupture, qui a peut-être déjà eu lieu !

Sagittaire

Un imprévu pourrait casser le rythme de votre journée. Vous avez envisagé quelque chose et il se peut que ce soit annulé à la dernière minute. Toutefois, vous n'êtes pas sans ressources, et quoi qu'il se passe d'imprévu vous aurez une parade. Cela dit, à cause de la dissonance Soleil/Neptune, il se peut que vous ne puissiez compter sur personne en ce moment.

Capricorne

Il s'en passe des choses dans votre tête ! A la suite d'événements, plus ou moins importants selon votre thème natal, vous avez décidé de vous libérer de certaines chaînes, et quelles que soient ces chaînes elles sont en train de tomber : 2e décan surtout, le 1er étant déjà passé par là et le 3ème étant en attente de cet aspect libérateur qui commencera en 2023.

Verseau

Comme le Capricorne, vous êtes en train de vous libérer, mais c'est contraint et forcé que vous le faites. D'autant plus que Saturne est chez vous et que cette contrainte vous pèse tout particulièrement, sans pour autant que vous ayez le vrai désir de vous détacher de ce qui est un boulet. Mais vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte.

Poissons

A part le 3e décan, soumis à une dissonance Soleil/Neptune qui parle de dépendance, il y a au contraire pour les autres décans un sentiment de liberté, de progression. Vous vous retournez sur le passé et vous constatez combien vous avez changé et à quel point cela vous donne une force intérieure que vous n'aviez pas auparavant (1e et 2e décan, donc).

