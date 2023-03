L'horoscope du lundi 27 février 2023

À écouter L'Horoscope du 26 février 2023 00:03:29

Bélier

Ce début de semaine est top pour la plupart d’entre vous, et il se peut que le 2e décan soit parmi les plus chanceux, non seulement dans le domaine amoureux mais aussi du côté des finances. La rencontre de Vénus et de Jupiter (une fois par an) est synonyme de coup de coeur, de passion, et si vous ne vous passionnez pas pour quelqu’un, ce sera pour défendre ceux qui sont attaqués au-delà de nos frontières (Jupiter représente le lointain).

Taureau

Une question d’argent va vous occuper en ce début de semaine, peut-être que vous cherchez le moyen d’en faire rentrer, éventuellement en empruntant à la banque ou à l’un de vos amis. Toutefois, il n’est pas exclu que vous ayez une chance à laquelle vous ne vous attendez pas et que vous receviez une somme qui tombera donc à pic ? Ce sera entre mercredi et vendredi. Cela dit, vous pouvez aussi avoir une mission à remplir.

Gémeaux

Aujourd’hui et demain, la Lune traverse votre signe et vous voit plus sensible à ce qui se passe autour de vous. Votre curiosité est attisée par des événements qui ont lieu loin de chez vous ! En effet, la rencontre entre Vénus et Jupiter donne l’avantage à Jupiter qui représente l’étranger, le lointain... Peut-être que vous avez des amis dans un pays où tout va mal ? Ou que vous aimeriez faire quelque chose pour les gens de ce pays ?

Cancer

Vous serez plus intériorisé que d’habitude, c’est le bon moment pour réfléchir aux objectifs que vous poursuivez et que vous êtes sur le point d’atteindre, 2e décan. Oui mais quoi d’autre après ? Il faut vous fixer de nouveaux buts car vous avez besoin de projets, en avoir fait partie de votre équilibre parce qu’en général vous vous battez pour les concrétiser. Or, votre nature est faite pour le combat, que vous en soyez conscient ou non.

Lion

Vous êtes pratiquement toute la semaine les favoris du zodiaque, 2e et même 3e décan puisque Saturne cesse sa dissonance la semaine prochaine. Vous aurez des satisfactions dans plusieurs domaines. Sauf peut-être ce jeudi, où Mercure rencontrera Saturne pour la dernière fois avant des lustres. Un peu de découragement, mais uniquement pour ceux du dernier jours du signe (22, 23 août). Une situation pesante devrait bientôt s’arranger.

Vierge

La Lune étant encore en Gémeaux jusqu’à demain soir, vous serez nerveux et considérerez que vous avez trop de travail, que tout ce qui vous attend cette semaine est trop chronophage. Du moins, c’est ainsi que vous verrez les choses aujourd’hui et demain, alors qu’entre mercredi et vendredi vous serez bien plus décontracté et accorderez moins d’importance à vos obligations, qu’elles soient professionnelles ou familiales.

Balance

Un excellent début de semaine, qui vous voit plus optimiste que vous ne l’avez été depuis longtemps. Il est dû à un accord que vous allez pouvoir signer très rapidement, 2e décan surtout. Mais il n’y a pas que ça au programme Vous pouvez aussi faire une rencontre amoureuse (né autour des 3, 4, 5 octobre), à moins que vous ne décidiez de vous mettre en couple. Mais surtout ne mettez pas la pression à l’autre, et n’acceptez pas qu’il ou elle vous la mette.

Scorpion

La jolie rencontre entre Vénus et Jupiter active jusqu’à samedi, occupe votre secteur du travail et du quotidien. Il est possible que quelqu’un vous fasse de l’oeil au bureau, ou... à la poste. Dans vos activités quotidiennes en tout cas... C’est surtout le 2e décan qui est concerné et qui peut aussi, parmi les cadeaux que peut faire cette conjoncture, être gagnant dans une rivalité qui l’opposait à un collègue et obtenir ainsi un poste plus important.

Sagittaire

La Lune est opposée à votre signe aujourd’hui et demain, vous serez donc tenté de refouler votre sensibilité et de ne pas être attentif à celle des autres. C’est ce qui provoque les conflits en ce moment. D’autant plus que Mars est aussi opposée à vous (2e décan jusqu’à vendredi). Évitez toute forme de désinvolture face à ceux qui se font du souci pour telle ou telle raison, et ce même si vous pensez qu’ils sont idiots de se faire du souci !

Capricorne

Est-ce que par hasard vous ne seriez pas en guerre contre un membre de la famille, qui selon vous exagère, ou contre vous-même parce que vous vous sentez en faute vis-à-vis d’un proche ? En tout cas, il se passe quelque chose pour ceux du 2e décan nés les premiers jours de janvier. Dans un autre registre, vous pouvez trouver la maison de vos rêves, ou encore décider de faire des travaux chez vous pour agrandir votre habitation.

Verseau

Vous surferez toute la semaine sur une vague de succès si vous êtes du 2e décan : il est très possible qu’un projet fasse parler de vous, et qu’à terme, il vous rapporte vite de l’argent. Vous avez peut-être stagné avec cette idée toute l’année dernière, mais maintenant que Saturne n’est plus dans votre décan et même qu’elle quitte votre signe la semaine prochaine, vous avez une sorte d’autoroute devant vous. Profitez-en (1er décan aussi).

Poissons

La rencontre Vénus/Jupiter sera exacte entre mercredi et vendredi. Elle se passe en Bélier, votre voisin et peut vous valoir une belle rentrée d’argent, ou une opération lucrative dans ce domaine. Cela dit, on n’oublie pas que le Bélier est un signe guerrier et que Jupiter est un terrible amplificateur. La planète étant associée à Vénus, est-ce que la paix va revenir ou est-ce qu’au contraire elle est de plus en plus fragilisée par l’agressivité du Bélier ?

