L'horoscope du jeudi 15 septembre 2022

Bélier

Apparemment, il y a encore de l'eau dans le gaz à cause de la dissonance entre Vénus et Mars. Enfin, ce n'est pas à cause d'elle, elle ne fait qu'illustrer ce qui se passe dans votre couple, ou avec quelqu'un de proche que vous trouvez mesquin, peu généreux... Il faut dire qu'en période Vierge, votre esprit critique est extrêmement puissant !

Taureau

Vous devez être sensible à un aspect qui s'est reformé, une dissonance entre Saturne et Uranus. Il est possible que des règles très sévères (Saturne) aient un effet privatif sur vos libertés (Uranus). Cet aspect était déjà actif au moment du confinement et pratiquement tout 2020, 2021. Nous en sortirons fin novembre et il ne se reformera plus.

Gémeaux

L'opposition entre le Soleil et Neptune est encore active, aussi méfiez-vous de tout ce qui peut ressembler à un mirage, et même si vous avez l'impression que c'est du concret il faut remettre en question ce que vous voyez ou entendez. Par ailleurs, une situation embrouillée, que vous ne pouvez pas contrôler, peut être de retour mais pas pour longtemps.

Cancer

Vénus et Mars sont toujours en bisbille, quelqu'un ou quelque chose vous énerve au plus haut point mais vous n'allez pas tarder à vous rebeller et à trouver le moyen de sortir de cette situation des plus agaçantes. Il est possible qu'un proche se montre très dur/e avec vous et vous crie dessus : ne criez pas plus fort, prenez la tangente. Fuyez.

Lion

Vous pensiez que le temps des restrictions était terminé, vous en aviez soupé des questions sanitaires qui nous ont empoisonné la vie pendant deux ans. Mais un autre type de restriction s'est mis en place et si on considère la très longue rétrogradation de Mars en Gémeaux, ces restrictions sont dues à la distribution (signe mutable) de l'énergie, symbolisée par Mars.

Vierge

L'opposition entre le Soleil et Neptune devient de plus en plus active, et comme le Soleil est chez vous, cela risque de vous rendre moins méfiant, plus désinhibé, mais aussi plus influençable. Cela ne vous arrive pas souvent, mais il se trouve que l'une de vos relations a un certain pouvoir sur vous que les autres n'ont pas (3e décan surtout).

Balance

Vénus entame un bon aspect avec Uranus, qui va durer jusqu'à mardi prochain. D'ici là, vous vous serez probablement libéré d'un souci qui concerne votre conjoint ou ami, voire votre santé (peu fréquent). Cela dit, vous pouvez également fantasmer sur quelqu'un, que vous soyez en couple ou non. Cela n'est interdit par aucun texte de loi !

Scorpion

On dit toujours qu'il faut se méfier du Scorpion parce qu'il fait ses coups en douce. C'est faux ! Certes, vous n'êtes pas un livre ouvert, souvent vous dissimulez vos intentions, mais cela fait partie de votre stratégie. Et vous ne faites des coups en douce que si on vous trahit, si on n'a pas été réglo avec vous. Et ça vous arrive, comme à tout le monde.

Sagittaire

Vous ne serez peut-être pas dans votre assiette comme on dit, mais c'est plutôt du côté du moral que ça se passera. Un petit coup de mou ces jours-ci à cause de la dissonance Soleil/Neptune qui vous empêche de déguiser la réalité et vous oblige à la regarder en face. Sans vous mentir à vous-même, n à votre entourage. Vous sentirez que c'est inutile.

Capricorne

Vous serez sûrement très satisfait de l'harmonie qui s'installe entre Vénus et Uranus. Cela fait un certain temps que je vous parle de libération (voir hier), de vous détacher du regard trop sévère et exigeant que vous avez sur vous-même... Avec ce bel aspect, vous ferez un pas en avant et une rencontre sera peut-être l'élément déclenchant.

Verseau

Saturne est retournée dans votre 2e décan où elle est de nouveau en dissonance avec Uranus. Cela annonce une sorte de privation de liberté, que vous ressentirez certainement plus que d'autres. Cela peut concerner vos besoins, en particulier votre confort personnel, et cela vous donnera envie de vous rebeller. Votre liberté avant tout !

Poissons

Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur, il ne dépend que de vous, a dit le Dalaï Lama. C'est une phrase que vous devriez méditer, vous qui vous mettez souvent en état de dépendance - amoureuse, matérielle, ou autre. Reprendre votre liberté serait ouvrir la porte sur un nouveau monde : 2e décan.

