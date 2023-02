Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Lune et Vénus sont en harmonie, et vous-même vous sentirez en harmonie avec l'univers. Votre univers à vous, celui de votre couple, de vos enfants ou parents. C'est surtout le 3e décan qui sera passagèrement favorisé, même si Vénus est en dissonance avec Pluton. Peut-être que vous aurez un doute sur la sincérité de l'un de vos proches ? 2e décan, le Soleil vous envoie des influx et vous demande d'être raisonnable.

Taureau

Les influx de Jupiter pourraient se faire sentir, 3e décan, soit vous avez été victime d'une injustice, soit au contraire une promotion s'annonce. Il faut juste être patient ! S'il s'agit d'injustice, on peut supposer que vous avez quelqu'un pour vous défendre, en tout cas ce serait une bonne chose. S'il s'agit d'une promotion, elle tarde mais elle viendra. 2e décan, le Soleil vous " chauffe " et accentue votre sensualité.

Gémeaux

3e décan, vous n'êtes toujours pas au clair dans votre vie professionnelle ou familiale, la nature du problème dépendant de votre thème natal et de la force de certaines planètes. Et si pour certains la situation est banale, pour d'autres elle est un vrai problème au niveau de la sécurité de l'emploi ou de la solidité du socle familial. 2e décan, si vous avez des petites manies dites-vous qu'elles ont pour fonction de vous rassurer.

Cancer

3e décan, vous avez à la fois des armes pour lutter contre l'un de vos proches qui a une vision négative de vous, et en même temps vous hésitez à utiliser ces armes. Pourquoi tant de faiblesse vis-à-vis de cette personne ? S'agit-il d'un membre de la famille auquel vous pensez devoir vous soumettre, ou de votre conjoint ? 2e décan, les influx solaires vous donnent envie de bouger, de voir du paysage.

Lion

Dans votre signe, la Lune termine sa course en s'opposant à Jupiter. 3e décan, vous risquez d'avoir à réagir contre quelque chose que vous trouverez très injuste. Ce n'est pas nouveau, en fait cela a certainement démarré en mars/avril, et comme il y a trois étapes dans le processus, vous en êtes à la 2e et vous n'avez pas encore trouvé comment régler la question. La justice pourrait avoir à intervenir.

Vierge

Mercure, votre maître, est en parfaite harmonie avec Saturne, ce qui vous rend raisonnable, très sérieux aussi dans la gestion de votre argent et de vos biens en général. Vous l'êtes déjà en temps normal (a priori) mais ce sera encore plus visible ces jours-ci et cela s'étendra à toute éventuelle difficulté : vous serez malin et débrouillard (1er décan), surtout si vous ne compliquez pas les choses.

Balance

Dans votre 1er décan, Mercure et Saturne ont conclu un pacte de non-agression. Vous avez la possibilité d'imposer votre façon de penser sans qu'on y trouve à redire. Il faut d'ailleurs que vous fassiez preuve de fermeté autant avec les autres qu'avec vous-même : n'ayez crainte, dire ce que vous pensez ne vous retombera pas dessus (né vers le 1er octobre). 2e décan, le Soleil en Vierge vous fatigue.

Scorpion

3e décan, la Lune et Jupiter sont fâchées, aussi ne lâchez pas la bride à votre imagination elle fausserait votre jugement sur un problème lié à une injustice. En fait, Jupiter (la loi, l'administration) regarde votre décan depuis le mois de mars et vous avez probablement eu à vous défendre en entamant une procédure. Elle va bientôt revenir sur le tapis. 2e décan, les influx solaires sont très amicaux.

Sagittaire

Au contraire de votre voisin Scorpion, vous êtes parfois un peu trop optimiste et finissez par être déçu car ça ne se passe pas comme prévu. 3e décan, en ce moment. La dissonance entre Mars et Neptune est encore active aujourd'hui, aussi n'imaginez pas que vous avez tous les pouvoirs et que les autres vont se plier volontiers à vos désirs. 2e décan, les influx solaires vous imposent de respecter les règles.

Capricorne

Vénus étant en dissonance avec Pluton aujourd'hui, vous risquez de douter de l'amour qu'on vous porte, 3e décan, ou de vous tourmenter parce que vous êtes seul. D'habitude, vous ne détestez pas la solitude, vous êtes bien avec vous-même, mais pas aujourd'hui. Et si vous êtes en couple, vous trouverez votre partenaire peu aimant, ou c'est vous qui vous sentirez un peu moins amoureux/se.

Verseau

Vous avez peut-être appris récemment une nouvelle déplaisante. Essayez de ne pas trop la ressasser, cela ne ferait que vous attrister davantage. Changez-vous les idées, vous en avez la possibilité si vous le voulez, alors pourquoi continuer à penser à cette mauvaise nouvelle qui ne vous concerne peut-être pas directement ? Cela dit, il est possible qu'un de vos amis ait un gros problème, 1er décan surtout.

Poissons

Vous retrouvez vos forces, natif du 3e décan, c'est en tout cas ce qu'indique l'harmonie Mars/Pluton. Vous déciderez de ne plus vous laisser faire par quiconque. Mais de la décision à l'action, il y a encore un pas à franchir et vous le franchirez. Cela prendra du temps, mais vous y arriverez et plus le temps passera, moins vous flancherez. 2e décan, vous soutiendrez ou même soignerez l'un de vos proches.

