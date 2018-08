publié le 28/08/2018 à 08:11

"Trop, c'est trop". Laurent Wauquiez a dénonce, ce mardi 28 août sur RTL, "l'acharnement sur les retraités". Le président des Républicains s'est montré très critique sur l'annonce faite par le gouvernement de ne pas indexer les pensions de retraite sur l'inflation.



Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes prend ainsi l'exemple d'un couple de retraités qui perçoit 1.000 euros chacun par mois. "Ils ont perdu 450 euros avec la hausse de la CSG. La non-revalorisation des pensions de retraites va leur prendre 300 euros supplémentaires", détaille-t-il avant d'affirmer que "c’est la première fois depuis 40 ans que les retraités ne verront pas leur pouvoir d’achat augmenter autant que l’inflation".



Sur la politique menée par Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez estime qu'il y a eu "trois échecs superposés : aucune lutte sérieuse contre l’argent public, les Français viennent de connaitre en un an, une des plus grosses pertes de pouvoir d'achat imposé depuis six ans et la croissance est asphyxiée".