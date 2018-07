publié le 28/02/2017 à 11:23

"Madame Royal, stop huile de palme !". C'est avec ces mots que des militants écologistes ont accueilli la ministre de l'Environnement lors de sa venue au Salon de l'agriculture le 26 février. Voulant protester contre le projet de Total de reconvertir sa raffinerie de La Mède dans les Bouches-du-Rhône en bioraffinerie pour produire du biocarburant à base d'huile de palme, ils ont tenté de perturber son arrivée. Ils ont notamment brandi des panneaux sur lesquels on pouvait lire : "Mme Royal ! Dites NON à Total #StopHuileDePalme" ou encore "Mme Royal ! Adoptez un orang-outang ou #StopHuileDePalme".



Filmée par l'équipe du "Petit journal" de Canal+, la ministre a peu apprécié ce comité d'accueil. "Faut les bloquer hein, faut les empêcher hein oh! Ça suffit, ils vont pas nous emmerder !", s'exclame Ségolène Royal. "En plus on les a déjà reçus", poursuit-elle, avant de lancer : "Mais oui oui, nous aussi on aime les animaux !".

La ministre avait été à l'origine d'une polémique sur l'huile de palme en 2015, en s'en prenant à la marque Nutella. Elle avait accusé la marque de contribuer à la déforestation par son recours à cette huile. "Il faut arrêter de manger du Nutella", avait-elle déclaré là encore sur le plateau du "Petit journal", avant de faire son mea culpa sur Twitter.