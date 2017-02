Le journal de 12h30 : François Hollande inaugure le Salon de l'Agriculture

publié le 25/02/2017 à 13:33

La 54e édition du Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes, ce samedi 25 février. La 54e édition s'ouvre sur fond de crise, et marquée par la mort brutale, il y a une semaine, du président de la FNSEA Xavier Beulin. Pour la cinquième et dernière fois de son mandat, François Hollande s'est rendu à Porte de Versailles pour inaugurer l’événement. Le président, souriant, s'est prêté au jeu des selfies et a serré de nombreuses mains. "C'est la dernière fois qu'il vient au Salon", déclare un habitant du Pas-de-Calais, en tentant d'immortaliser l'instant.





"Ce n'est pas seulement pour les agriculteurs que l'on doit soutenir l'agriculture. C'est pour l'alimentation, c'est pour l'économie[...] J'espère que les candidats ne seront pas simplement en campagne, mais iront à la campagne", a déclaré le président. Plus de 600.000 visiteurs sont attendus et 3.800 animaux sont présentés. Cette année, pas de volaille à cause de la grippe aviaire et, évidemment, un Salon très politique dans le contexte de la campagne présidentielle.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande a répondu au président américain Donald Trump qui a déclaré, vendredi 24 février : "Paris n'est plus Paris", le président français a rétorqué qu'il n'était jamais bon de marquer la moindre défiance à l'égard d'un pays ami.

- Dans la campagne présidentielle, ce samedi 25 février marque le début du recueil des parrainages, pour les candidats. Il en faut 500 pour se présenter. Ils devront être remis avant le 17 mars au Conseil constitutionnel.



- Trois juges d'instruction ont été désignés pour enquêter sur les soupçons d'emplois fictifs qui visent la famille Fillon, suite à l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet national financier.



- Emmanuel Macron dînera dimanche 26 février avec Jean-Louis Borloo. Le leader d'"En marche" espère le soutien de l'ancien ministre et père du Grenelle de l'Environnement



- Une famille de quatre personnes à disparu depuis 8 jours, à Orvault près de Nantes. Les enquêteurs ont retrouvé des traces de sang et une voiture a disparu.



- Un violent incendie a fait un mort, deux blessés graves et 23 blessés légers, dans l'Oise, dans la nuit du vendredi 24 février.



- Deux hommes qui avaient été arrêtés, car soupçonnés de préparer un attentat, ont été présentés à la justice samedi 25 février, en vue d'une mise en examen.



- Deux ex internationaux de rugby, ont été arrêtés dans la nuit de vendredi, pour détention de cocaïne. Le Néo-zélandais Ali Williams qui joue au Racing, et l'Australien James O'Connor, joueur de Toulon.



- Rugby : le XV de France affronte l'Irlande ce samedi 25 février, dans le Tournoi des 6 nations.



- Football : 27ème journée de Ligue 1. Après les victoires, vendredi soir, de Nice et de Nantes, le co-leader Monaco joue à Guingamp, à 17h.