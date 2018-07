publié le 29/01/2017 à 21:48

Dernier discours pour Manuel Valls. Le finaliste malheureux de la primaire de la Belle Alliance populaire, crédité de 41,12% des suffrages (contre 58,88% pour Benoît Hamon) a salué la hausse de la participation par rapport au premier tour, avant de regretter qu'elle ne soit pas suffisante "pour inverser le cours des choses." Malgré tout, l'ancien premier ministre a reconnu sa défaite et souhaité "bonne chance pour le combat qui est devant lui" à son ancien adversaire, "désormais candidat de notre famille politique". "Benoît Hamon l'a emporté nettement, et je tiens chaleureusement à le féliciter. Il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement."



Le costume de ministre de l'Intérieur et de Premier ministre n'est jamais très loin de l'ancien candidat. Ce dernier discours lui a permis de vanter une dernière fois avant la présidentielle le bilan du quinquennat. "Depuis 2012, nous avons fait avancer tant de choses, la gauche est aujourd'hui crédible en matière de lutte contre le terrorisme (...) Je resterai ce militant infatigable d'une gauche qui sans aucun sectarisme sait relever les défis de notre temps."



Quel futur pour Manuel Valls ? Il reconnait qu'une "nouvelle page s'ouvre." "Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, d'analyser, de me réinventer. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens. Je reste ce que j'ai toujours été, élu d'Évry" et député. Sans préciser s'il sera candidat à sa succession aux législatives, et avec quelle étiquette.