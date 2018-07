publié le 27/11/2016 à 23:39

François Fillon rassembleur, Alain Juppé ému : à l'issue du second tour de la primaire de la droite et du centre, les deux candidats se sont exprimés publiquement. François Fillon, qui a remporté la primaire avec plus de 66% des voix face au maire de Bordeaux, a prononcé un discours devant ses soutiens dans son QG de campagne.



Il a d'abord salué la mobilisation massive des électeurs, qui se sont déplacés en grand nombre pour ce second tour. "La victoire me revient : c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Depuis trois ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, mes valeurs, et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance", a-t-il ensuite rappelé, insistant sur cette victoire qui a déjoué tous les pronostics. François Fillon a également adressé "une pensée particulière" à Nicolas Sarkozy et "un message d'amitié, d'estime et de respect" à son rival Alain Juppé.

De son côté, le maire de Bordeaux s'est adressé au parterre de militants les larmes aux yeux. "Je termine cette campagne comme je l'ai commencée, en homme libre qui n'aura transigé ni avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il pense", a-t-il débuté. Le maire de Bordeaux a ensuite félicité François Fillon "pour sa large victoire" et lui a apporté son soutien, lui souhaitant "bonne chance pour cette campagne présidentielle et la victoire des Républicains".