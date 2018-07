publié le 30/04/2017 à 06:00

Malgré sa popularité croissante et sa normalisation, le Front national perpétue une relation houleuse avec la presse. En plein entre deux tours, un cadre du parti de Marine le Pen semble avoir trouvé la panacée pour apaiser ces rapports difficiles : créer "un ordre des journalistes". "Le problème, c'est qu'en matière de journalisme, il y a un code de déontologie, mais il n'y a rien pour sanctionner", a expliqué Aymeric Merlaud, conseiller régional des Pays de la Loire, samedi 29 avril sur LCI.



"Nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on souhaite créer un ordre des journalistes, un peu comme l'ordre des médecins, avec des journalistes à l'intérieur, avec des élections (...) en tout cas qui pourrait sanctionner des pratiques mauvaises", a-t-il poursuivi. "Je pense que ce n'est vraiment pas sérieux de considérer que le Front national est une menace pour le journalisme, ce n'est pas le cas", a encore insisté Aymeric Merlaud, interrogé sur ce thème.

La création d'un ordre des journalistes ne figure cependant pas dans les 144 engagements de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. "Ce n'est pas dans notre projet, consultable sur Marine2017.fr. Déclaration d'une personne et non 'du FN'", a réagi Florian Philippot sur Twitter.

Une mésaventure plus tôt dans la semaine

Aymeric Merlaud a notamment évoqué des "pratiques d'espionnage", par exemple "quand on met des micros au-dessus des conversations privées pour écouter". "Il faut s'interroger si c'est une bonne pratique ou pas, d'écouter des conversations privées en se cachant. Moi je ne pense pas", s’interroge le responsable FN du Maine-et-Loire. Plus tôt dans la semaine, ce cadre du parti de Marine Le Pen avait vu des textos adressés un éphémère candidat frontiste aux législatives dévoilés par BuzzFeed. Il y incitait son interlocuteur à faire preuve de plus de discrétion sur son homosexualité : "Je compte sur toi, c'est pour ça que je te fais un peu suer avec les trucs PD et c'est pour te protéger!! Ni plus ni moins."



Cette semaine, les sociétés de journalistes de près d'une trentaine de médias ont signé une pétition qui proteste contre la décision du Front national de "choisir les médias autorisés à suivre Marine Le Pen" et dénonce "une entrave à la liberté" d'informer.