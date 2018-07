publié le 27/11/2016 à 22:41

Passé l'intérêt pour les résultats de cette soirée de second tour de la primaire de la droite, c'est sur un bijou que s'est portée l'attention des internautes. La porte-parole de François Fillon, candidat victorieux de la primaire, était sur le plateau de France 2 ce 27 novembre 2016. Elle portait autour du cou un pendentif représentant une croix chrétienne dorée.



Ce signe religieux jugé ostensible a immédiatement attiré les commentaires critiques ou de soutien sur les réseaux sociaux. Pour certains internautes, Valérie Boyer devrait éviter de porter un signe religieux pour respecter "un devoir d'exemple" des hommes et des femmes politiques. Pour d'autres, Valérie Boyer ferait ainsi une démonstration d'une "conception de la laïcité à géométrie variable". Sous-entendu : les symboles chrétiens peuvent être arborés aisément et ceux d'autres religions comme l'islam devraient être dissimulés. Pour d'autres, l'élue avait raison de montrer "sa fierté pour les racines chrétiennes de la France".

Valérie Boyer s'est expliquée très directement sur son pendentif : "C'est quelque chose que je n'enlève jamais (...), que j'ai toujours sur moi", a-t-elle indiqué sur France Info. Avant d'ajouter : "Il n'y a pas de commentaire à faire, puisqu'il ne s'agit pas d'un symbole d'oppression bien au contraire".

La croix autour du cou de Valérie Boyer sur le plateau de @France2 fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Voici sa réponse : pic.twitter.com/oyfqB66xvR — franceinfo plus (@franceinfoplus) 27 novembre 2016