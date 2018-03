publié le 27/11/2016 à 21:16

Après quelques mots de remerciement à ses équipes et militants, Alain Juppé a rapidement reconnu sa défaite à la primaire de la droite et du centre. "Les résultats ne sont pas à la hauteur de mes espérances mais je termine cette campagne en homme libre qui n'auras pas transigé avec ce qu'il est ni ce qu'il pense. Je félicite François Fillon pour sa large victoire (...) Je vais me consacrer pleinement à ma tâche de maire de Bordeaux et je remercie particulièrement les Bordelaises et Bordelais qui m'ont renouvelé une nouvelle fois leur confiance".

Alain Juppé ne s'attendait pas à se battre pendant la primaire de la droite et du centre. Annoncé par les sondages comme le successeur de François Hollande à l'Élysée, il a plutôt retenu ses coups, gardant ses forces pour la campagne présidentielle. C'était sans compter sur le pouvoir de séduction de François Fillon et de son programme sur l'électorat de droite.



Après un premier tour très favorable pour l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé s'est décidé à porter quelques coups. Dans des déclarations à la presse, dans ses meetings, le maire de Bordeaux a taclé sévèrement le programme de François Fillon jugé trop "brutal" et irréaliste. Économiquement, Alain Juppé proposait des solutions souvent très proches de celles de François Fillon mais souvent un cran en dessous. 500.000 suppressions de postes dans la fonction publique contre 200.000 pour Alain Juppé par exemple. L'électorat de droite a semblé plus réceptif à des solutions radicales voire difficiles pour parvenir "au redressement du pays". Les sujets de société sur les questions familiales (adoption, allocations familiales, homoparentalité...) ont aussi occupé le terrain de cet entre-deux-tours. C'est une fois de plus le discours plus conservateur - de François Fillon qui l'a emporté.