publié le 27/11/2016 à 20:31

Selon des résultats partiels, communiqués par Thierry Solère, président du comité d'organisation de la primaire et Anne Levade, à la tête de la Haute autorité, François Fillon est largement en tête avec 66,5% des voix après le dépouillement de 9.867 bureaux de vote sur les 10.228 ouverts pour ce scrutin. Deuxième, Alain Juppé ne récolterait que 33,5% des voix.



À 17 heures, la participation était en hausse de 4,5% : 2,926 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes, contre 2,806 millions il y a une semaine. Selon une estimation de l'institut Elabe pour BFMTV, entre 4,2 et 4,6 millions de personnes ont voté au second tour de la primaire. Cette estimation est basée sur les bureaux répartis dans la France entière. Dimanche dernier, 4,3 millions de personnes avaient voté au premier tour.

François Fillon confirmerait donc sa dynamique surprise du premier tour. Le 20 novembre, le député de Paris était arrivé en tête avec 44,2% des voix au premier tour. Alain Juppé était arrivé deuxième, loin derrière avec 28,6% des suffrages. Nicolas Sarkozy avait été éliminé avec à peine plus de 20% des voix.