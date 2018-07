publié le 31/01/2018 à 08:40

Jusqu'où peuvent aller les expérimentations ? Des tests pour mesurer l'impact de l'exposition aux gaz d'échappement sont effectués "depuis des années déjà" sur des personnes et des animaux aux Pays-Bas, ont révélé des scientifiques néerlandais, en pleine controverse autour des constructeurs automobiles allemands.



Yannick Jadot s'est montré particulièrement critique après ces révélations. "On a gazé des singes, on a gazé des jeunes qui avaient besoin de trouver un boulot pour vivre... Au fond, nous sommes tous cobayes", s'alarme le député écologiste européen. Et de poursuivre : "Ce que nous savons depuis le scandale sur le diesel, la fraude est organisée par les groupes automobiles. Ces groupes construisent une fausse science et fabriquent en permanence le doute (...) Il y a toujours cette envie de dire que nous allons faire une contre-science".



Selon plusieurs études, le diesel causerait la mort prématurée de 10.000 personnes. "On a exposé volontairement à des maladies (...) Les gouvernement sont complices de cette fraude là", déplore-t-il.