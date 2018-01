et Loïc Farge

publié le 18/01/2018 à 07:35

Pour l'instant, le premier à parler a été Carlos Ghosn. Il affichait, mercredi 17 janvier, sans retenue, sa victoire devant une commission parlementaire.



Il n'a pas tout à fait tort. Le trident Renault-Nissan-Mitsubishi, avec 10,6 millions unités, est effectivement numéro un pour les véhicules légers et les utilitaires. Mais Volkswagen et ses douze marques est en tête avec 10,7 millions (si l'on comptabilise - ce qui se fait traditionnellement - les 200.000 poids lourds construits par ses filiales Mann et Scania).

Derrière cette bataille de chiffres, il y a surtout des batailles d'ego. Il faut bien noter une chose : ce classement est remarquable à deux titres. D'abord il souligne la formidable montée en puissance de Renault et de ses associés. Ces constructeurs étaient marginaux il y a quinze ans ; ce sont aujourd'hui des champions.

Ensuite il y a l'exceptionnel retour au premier plan de Volkswagen, deux ans seulement après le dieselgate (un scandale d'envergue mondial).



Sur le fond, Carlos Ghosn peut légitimement pousser un "cocorico". Même si l'essentiel des 10,6 millions véhicules sont fabriquées hors de France et que les bénéfices sont enregistrés loin de Paris, le pavillon Renault est toujours au cœur de cette nouvelle dynamique.



Cette réussite, finalement, couronne des paris osés : la voiture à bas coût Dacia, le sauvetage de Nissan, la résurrection du Russe Avtovaz et la guérison de Mitsubishi.