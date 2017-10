Les députés votent la suppression de l'ISF en première lecture

et AFP

20/10/2017

L'Assemblée nationale a validé vendredi 20 octobre la mesure la plus controversée du projet de budget 2018. Les députés ont voté par 77 voix contre 19 la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI).



Au terme d'une journée de débats, passionnés mais sans esclandre après des semaines de polémique, la majorité LREM-MoDem, mais aussi LR et les Constructifs ont voté pour, tandis que les trois groupes de gauche ont voté contre. L'ISF, payé aujourd'hui par 350.000 foyers au patrimoine net supérieur à 1,3 million d'euros, sera remplacé par un nouvel impôt, au même seuil et même taux mais réduit au patrimoine immobilier.

Ce vote de l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 est la conclusion de débats tendus entre les membres du gouvernement et l'opposition. Cette réforme devrait entraîner un manque à gagner de près de 3,2 milliards d'euros pour l'État.



En 2016, l'ISF a rapporté près de 5 milliards. Avec ce vote, "un totem idéologique vieux de 35 ans, qui était devenu inefficace et complexe, va tomber", a réagit le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.