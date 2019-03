publié le 11/03/2019 à 19:42

Après avoir été suspendu par l'ordre des avocats, Robert Bourgi a perdu, ce lundi 11 mars, sa légion d'honneur pour une durée de cinq ans. Un retrait justifié par sa condamnation à un mois de prison avec sursis pour avoir été trop généreux avec les mouvements politiques de François Fillon et de Nicolas Sarkozy.



Le conseiller politique s'est exprimé, au micro de RTL, sur cette perte : "Dès ce soir, le cœur serré, je vais découper mon ruban rouge de toutes mes vestes et costumes. Je suis très affecté et surpris". Robert Bourgi était fier d'avoir obtenu cette distinction. "Lorsque Nicolas Sarkozy me l'a accrochée au revers du veston, j'étais rempli de fierté pour ce signe de reconnaissance qui m'honorais moi et ma famille", confie-t-il.

Après l'affaire des costumes de François Fillon, l'avocat estime qu'il a eu un rôle essentiel dans l'élection présidentielle de 2017 et se sent déçu : "Je n'ai pas peu contribué à l'élection de Monsieur Macron. Je ne cherchais pas sa reconnaissance mais je trouve que la perte de ma légion d'honneur est trop chère payée. Dans le même temps, combien de députés et de sénateurs arborent fièrement des décorations encore plus importantes alors qu'ils ont été condamnés à des peines plus importantes que moi ?".

Il a défini "d'injuste" cette décision de l'ordre des avocats avant de conclure : "Dans cinq ans, j'aurais 79 ans. Je vais demander une faveur, non seulement à Emmanuel Macron mais aussi au grand chancelier de la légion d'honneur de m'accorder la grâce de ne plus la porter. Qu'ils me l'enlèvent ad vitam æternam".