Revoir la participation pour favoriser les petits salaires ? Le Maire botte en touche

publié le 17/09/2018 à 12:39

Emmanuel Macron a multiplié les mesures sociales en présentant le plan pauvreté. Revenu universel d'activité, cantine à un euro... Le président de la République souhaite ainsi donner des gages à l'électorat de gauche.



Inclure plus de sociale dans ses mesures était l'une des volontés de certains députés de La République En Marche. C'est d'ailleurs la volonté impulsée par Coralie Dubost, élue de la la majorité. Vendredi 14 septembre, la députée de l'Hérault a présenté un amendement, dans le cadre du projet de loi Pacte, visant à permettre à "quatre millions de salariés bénéficiant d'un mécanisme de participation au sein de leur entreprise, de gagner environ 80 euros par ans".

Comment ? En renforçant le système de redistribution. Dans une vidéo, repérée par LCP, l'élue La République En Marche indique vouloir réduire la participation, dans les entreprises, des salaires de plus de 80.000 euros. "Ils captent environ 60% des richesses. Dans un soucis de redistribution, nous aimerions pousser cela. Nous savons qu'il y aura des perdants au-delà de ces 80.000 euros, mais nous pensons que ce sont des personnes qui sont suffisamment gagnantes, là où nous avons beaucoup de perdants dans cette société", développe-t-elle.

Des raisons politiques invoquées par Bruno Le Maire

Coralie Dubost conclut en précisant : "Quand bien même, ce soit symbolique, cette mesure est importante et j'ajoute que c'est une mesure qui coûte zéro euro au budget et zéro euro aux entreprises".



C'est ensuite à Bruno Le Maire de prendre la parole. Cette amendement fait perdre "371 euros par an aux salariés qui sont concernés. C'est beaucoup", explique le ministre de l'Économie qui indique qu'il parle des "salariés qui gagnent entre 80.000 et 120.000 euros par an".

Ça n'est que 150.000 personnes mais croyez-en ma petite expérience politique, vous allez les entendre très fort Bruno Le Maire Partager la citation





Il ajoute : "Ça n'est que 150.000 personnes mais croyez-en ma petite expérience politique, vous allez les entendre très fort et je doute que vous entendiez beaucoup ceux qui gagnent sept à huit euros de plus par moi. J'estime que politiquement, on fait beaucoup de perdants, 150.000 ce n'est pas négligeable, pour un montant qui est important : 371 euros. Ce n'est pas facile à expliquer (...) De l'autre côté, le bénéfice me paraît insuffisant".



Coralie Dubois estime quant à elle que "sept à huit euros par mois pour des gens (...) c'est considérable. On sait que sur d'autres sujets, des petites sommes ont pu faire beaucoup de bruit et que peut-être, c'est aussi le moment d'envoyer des signaux positifs de ce point de vue". La députée fait référence à la baisse de cinq euros des APL.