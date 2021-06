Résultats élections régionales 2021 en Nouvelle-Aquitaine : Alain Rousset (PS) réélu

Alain Rousset reconduit à la tête de la Nouvelle-Aquitaine. Le président sortant de la région a été réélu très largement en recueillant entre 39,2 et 39,3% des voix. Derrière la candidate du RN Edwige Diaz obtient entre 18,4% et 18,9%, l'écologiste Nicolas Thierry entre 14,8% et 14,3% comme le LR Nicolas Florian (entre 14,8% et 14,3%), et la MoDem Geneviève Darrieussecq entre 12,8 et 13,2%, selon les instituts Ifop Fiducial pour TF1/LCI et Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.

Au premier tour, le président sortant Alain Rousset est arrivé largement en tête avec sa liste "Nos territoires, nos énergies". Il a remporté 28,65% des suffrages, contre 18,20% pour la RN Edwige Diaz. En troisième place, la candidate MODEM-LaREM Geneviève Darrieussecq a fait un score de 13,59% devant le républicain Nicolas Florian à 12,51% et l'écologiste Nicolas Thierry à 12,07%. Sur huit listes, ils sont donc cinq à se qualifier pour le second tour.

"C'est une victoire qui montre la confiance" des électeurs, a brièvement réagi Alain Rousset. Il n'y aura en revanche ni fusion entre Alain Rousset et l’écologiste Nicolas Thierry, ni fusion entre Nicolas Florian (LR) et Eddie Puyjalon, chef de file du Mouvement de la Ruralité.

L'abstention était de 64,09% dans la région, soit légèrement en dessous de la moyenne nationale, mais toujours à un niveau très élevé.

En 2015, la liste PS d'Alain Rousset a remporté les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine (44,27%), obtenant 107 sièges au Conseil régional. La liste LR menée par Virginie Calmels (34,06%) a remporté 47 sièges.