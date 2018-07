publié le 27/09/2016 à 11:42

"Il y a la rentrée des classes, la rentrée littéraire, la rentrée au bercail et, tout en bas de l'échelle, la rentrée parlementaire (qui démarre ce mardi 27 septembre, ndlr) dont, c'est vrai, on se fiche un peu", lance Pascal Praud. "Encore plus en année présidentielle, puisqu'elle sera, sinon une rentrée pour rien, une rentrée pour pas grand chose", poursuit-il, expliquant qu'on "expédie les affaires courantes".



"On va peigner la girafe : ce n'est pas moi qui le dis, mais Roger-Gérard Schwartzenberg, membre du Parti radical de gauche, élu six fois député depuis 1986", cite le journaliste. "Le quinquennat est un quadriennat : textes mineurs et projets de loi en carton jusqu'au mois de mai", poursuit-il. "Il y a quand même quelque chose qu'on va suivre : la loi de Finances, le Budget. Et là, comme c'est le dernier, on n'est pas à l'abri de petits cadeaux", avertit Pascal Praud. "En sport, on appelle ça le temps additionnel. Dans neuf cas sur dix, il ne se passe rien. Mais allez savoir : il y a des buts, parfois, qui changent tout !", conclut-il.