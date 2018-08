et AFP

publié le 31/08/2018 à 13:04

Emmanuel Macron ne perd pas de temps pour remplacer Nicolas Hulot. Le gouvernement sera "au complet" dès mardi 4 septembre pour le prochain conseil des ministres du lendemain, a annoncé vendredi 31 août le porte-parole Benjamin Griveaux.



"Le président de la République a indiqué que le gouvernement sera au complet pour mardi prochain. Le conseil des ministres se tiendra donc mercredi au complet et sera suivi d'un séminaire gouvernemental", a-t-il ajouté à l'issue du conseil des ministres.

À quelle date aura lieu exactement le remaniement ministériel ? À cette question posée lors de la conférence de presse, Benjamin Griveaux a précisé que celui-ci interviendra "d'ici mardi à la discrétion du président de la République". Aucun indice n'a non plus été donné sur l'identité du futur ministre de la Transition écologique et solidaire.